TP.HCM: Sáu trẻ chết do bệnh tay-chân-miệng

Bệnh TCM do siêu vi trùng, chủ yếu do Enterovirus 71 và virus Coxackie A16 gây ra. Bệnh thường mắc ở trẻ dưới năm tuổi, nhất là trẻ dưới ba tuổi. Bệnh rất dễ lây lan qua đường tiêu hóa, do thức ăn, uống hay bàn tay, đồ chơi, vật dụng hằng ngày có siêu vi trùng bám vào. Giai đoạn ủ bệnh 3-6 ngày, sau đó bệnh thường xuất hiện với triệu chứng nổi bóng nước kích thước 2-10 mm, màu xám, hình bầu dục. Bóng nước xuất hiện ở vùng mông, gối, lòng bàn tay, chân và thường ấn không đau. Ngoài ra, bóng nước còn xuất hiện trong miệng, khi vỡ ra gây những vết loét gây đau và trẻ sẽ bỏ ăn. Khi trẻ khó ngủ, quấy khóc liên tục, giật mình lúc thức hay lúc bắt đầu thiu thiu ngủ, hoảng hốt nói nhảm, chới với, run chi, co giật, sốt cao, nôn ói nhiều… là những triệu chứng nguy hiểm gợi ý trẻ đã vào biến chứng, sốc thì cần đưa trẻ vào ngay bệnh viện để điều trị kịp thời. Do bệnh không có vaccine phòng ngừa nên cần lưu ý: Người lớn và trẻ cần rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Người lớn phải rửa tay trước khi chăm sóc trẻ, cho trẻ ăn, đặc biệt là sau khi thay tã, dọn dẹp vật dụng có chứa phân hay nước miếng của trẻ này rồi chăm sóc trẻ. Rửa sạch vật dụng, đồ chơi hằng ngày. Lau sạch sàn nhà, đặc biệt là khi có phân hay nước tiểu và cách ly trẻ bệnh. BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1