TP.HCM: Sốt xuất huyết tăng nhanh

Theo ông Giang, trong tuần đầu tháng 9, sốt xuất huyết khoảng chừng 300 ca/tuần nhưng đến nay là 370 ca/tuần. Hầu hết 24 quận, huyện đều có số ca mắc bệnh tăng.

Ngoài ra, ông Giang còn cho biết số ca mắc bệnh tay-chân-miệng vẫn ở mức khá cao, 60 ca/tuần và có khả năng tăng cao vào đỉnh dịch tháng 10 và 11.

Phú Yên, Khánh Hòa: Ba ca tử vong do sốt xuất huyết.

Ngày 20-9, Sở Y tế tỉnh Phú Yên xác nhận ca thứ ba tử vong từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Phú Yên. Nạn nhân là một bé trai tám tuổi ở xã An Dân, huyện Tuy An, bị choáng nặng do sốt xuất huyết, tử vong sau bốn ngày nhập viện.

Chỉ trong tuần qua, Phú Yên ghi nhận thêm hơn 200 ca mới mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc bệnh này lên 3.200 ca.

Chiều 20-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp về phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tính đến ngày 18-9, trên địa bàn tỉnh này đã có ba ca tử vong do sốt xuất huyết. Ca tử vong gần đây nhất do sốt xuất huyết là bệnh nhân nam tám tuổi ở xã Cam Bình, thị xã Cam Ranh.

