TPHCM: Thu hồi 3 loại thuốc không đạt chuẩn

Cụ thể gồm lô thuốc viên nang nén KUAI WEI, hộp 2 vỉ x 12 viên của công ty Dược phẩm Đông Á (Hà Nội nhập khẩu). Lô thuốc KUAI WEI này có số lô 29082008, hạn dùng 28/8/2011, SĐK VN-6278-08 do công ty Qing Dao Growful Pharmaceutical Co.,LTD-China sản xuất.



Ngoài ra, Sở này cũng đã có quyết định đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố và thu hồi hai loại thuốc: viên nang mềm viên dưỡng não OP.CAN, hộp 4 vỉ x 10 viên, số lô 00108, hạn dùng 112011, SĐK VNB-4462-05 do công ty cổ phần dược phẩm OPC (TPHCM) sản xuất; thuốc hoàn cứng Đại bổ thận hoàn, hộp 30g, số lô 010110, hạn dùng 012012, SĐK V896-H12-10 do cơ sở Đặng Nguyên Đường (TP.HCM) sản xuất.



Cả ba loại thuốc này đều không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ rã.





Theo SGTT