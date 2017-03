TP.HCM: xuất hiện thuốc xổ giun Fugacar giả

Cục yêu cầu các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm xuất xứ và thu hồi sản phẩm giả mạo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.Về dấu hiệu nhận diện, trên hộp thuốc thật, các thông tin số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng được in chìm (in dập); thuốc giả lại in thường.



Trên vỉ thuốc thật, thông tin số lô sản xuất, hạn dùng được in nhoè màu xanh; còn thuốc giả in màu xanh tối, không nhoè. Hộp thuốc giả thiếu tên nhà máy sản xuất “Olic (Thailand) Limited”. Viên thuốc thật có khắc chữ “Janssen” sắc nét ở một mặt, trong đó chữ “e” hình chữ nhật, sắc cạnh.



Thuốc giả không khắc chữ, hoặc chỉ có vạch chia đôi trên bề mặt viên thuốc hoặc có khắc chữ “Janssen” ở một mặt nhưng chữ “e” không sắc cạnh.



Theo H. Lê (SGTT.VN)