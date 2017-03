TP.HCM: xuất hiện thuốc xổ lãi giả

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của văn phòng đại diện công ty Janssen Cilag Ltd., cục quản lý dược đã yêu cầu sở Y tế TP.HCM và các cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc xuất xứ và thu hồi sản phẩm giả mạo đang lưu hành trên thị trường. Khẩn trương phát hiện các trường hợp mua bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Công ty Janssen Cilag Ltd. phải cung cấp cho sở Y tế TP.HCM và các cơ quan chức năng những thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm giả mạo như: cách so sánh và hình ảnh in màu phân biệt, tên, địa chỉ, số điện thoại của các địa điểm phân phối đã phát hiện hoặc có thông tin về thuốc Fugacar giả.

Công ty này cũng phải phối hợp với các cơ quan chức năng để thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn TP.HCM những dấu hiệu phân biệt sản phẩm thật, giả.





Theo Lê Huyền (SGTT)