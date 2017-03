Trách nhiệm củng cố niềm tin

Đầu tháng 8, thông tin nguyên liệu sữa whey protein concentrate (WPC) của Công ty Fonterra (New Zealand) nghi nhiễm khuẩn Clostridium botulinum được sử dụng trong một số sản phẩm sữa khiến người tiêu dùng một phen lao đao lo lắng cho sức khỏe của con trẻ.

Trách nhiệm đi đôi với hành động

Ngay ngày đầu tiên khi nhận được thông báo từ New Zealand, Văn phòng đại diện Abbott tại Việt Nam chủ động thông báo thu đổi một số lô sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q nghi ngờ bị nhiễm. Chỉ trong vài ngày, Abbott đã thu đổi toàn bộ các lô hàng nghi nhiễm khuẩn.

Ngày 28-8, Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand chính thức thông báo nguyên liệu sữa WPC của Công ty Fonterra không nhiễm khuẩn Clostridium botulinum và an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã rút lại cảnh báo và xác định các sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q là an toàn. Theo đúng quy trình, trước khi thông tin nguyên liệu sữa WPC không nhiễm vi khuẩn độc hại chính thức được công bố thì Abbott đã chủ động tiêu hủy toàn bộ lô hàng thu đổi trước đó từ ngày 23 đến 28-8 dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Người tiêu dùng luôn quan tâm, lựa chọn sữa Abbott. Ảnh minh họa

Ông Jullian Caillet, Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, cho biết: “Ưu tiên số một của Abbott luôn luôn là người tiêu dùng. Trách nhiệm của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Dựa vào những thông tin chúng tôi nhận được, chúng tôi đã thể hiện trách nhiệm trong việc nhanh chóng tiến hành thu về các sản phẩm bị nghi ngờ trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thích hợp để người tiêu dùng tin tưởng về sự an toàn của các sản phẩm của Abbott”.

Trong vai trò của một cơ quan quản lý, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đã đánh giá cao trách nhiệm của Abbott đối với sức khỏe trẻ em qua lời phát biểu: “Cục An toàn thực phẩm hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc của Abbott”.

Giữ vững niềm tin

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Khải, Chủ tịch HĐQT một công ty chế biến thực phẩm ở TP.HCM, cho biết hết sức phân vân khi chọn mua sữa công thức cho cậu con trai gần một tuổi bởi thị trường có quá nhiều loại, cả nội lẫn ngoại, chưa kể hàng xách tay, hàng trôi nổi. Theo ông Khải, thực phẩm luôn gắn liền với sức khỏe người tiêu dùng nên doanh nghiệp kinh doanh ngành này rất dễ gặp các sự cố không mong muốn mà Abbott là một thí dụ. Tuy nhiên, cách giải quyết sự cố một cách nhanh chóng minh bạch và trách nhiệm của Abbott hoàn toàn thuyết phục ông, với tư cách một doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm lẫn một người làm cha.

Trong khi đó, bà Trần Thị Ngọc Châu, TGĐ một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở TP.HCM, thật sự bất ngờ khi biết tin Abbott đã tiêu hủy toàn bộ sữa nghi nhiễm khuẩn. “Tôi cứ nghĩ sau khi các lô sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q dành cho trẻ từ một đến ba tuổi được “giải oan”, sản phẩm có thể sẽ được đưa ra thị trường. Việc doanh nghiệp nghiêm túc tiến hành tiêu hủy toàn bộ là một việc làm đúng đắn, cách cư xử xứng đáng với uy tín của thương hiệu này. Kinh doanh trong ngành thực phẩm lâu năm, tôi đánh giá cao tính trách nhiệm, minh bạch và cam kết an toàn sức khỏe của công ty này”.

Ông Vũ Mạnh Tiến, chủ cửa hàng sữa ở Bà Hạt, quận 10 (TP.HCM), chia sẻ: “Sau khi Cục An toàn thực phẩm thông báo Similac GainPlus Eye-Q của Abbott an toàn, nhiều khách hàng đã đến hỏi mua. Không ít khách hàng cho biết con họ chỉ quen uống sữa của Abbott, đổi sữa khác không chịu uống”. Theo ông Tiến, là đại lý lâu năm nên ông biết rõ Abbott luôn đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Trong sự việc vừa qua, Abbott thể hiện trách nhiệm cao với khách hàng. Bằng chứng ngay khi có thông tin sữa nghi ngờ nhiễm khuẩn, Abbott đã cho nhân viên đến các đại lý thực hiện đổi trả sản phẩm ngay. “Các chuỗi cửa hàng của tôi luôn ủng hộ và tin tưởng Abbott. Hy vọng thông tin sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q của Abbott an toàn sẽ đến tai nhiều người để họ tiếp tục mua và cho con sử dụng” - ông Tiến tỏ lòng.

Có thể thấy rằng niềm tin của người tiêu dùng bắt nguồn từ uy tín của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng uy tín cho doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng là một quá trình tốn kém rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc, đặc biệt là khi doanh nghiệp gặp phải những khủng hoảng liên quan đến sản phẩm. Qua những khủng hoảng đó, những doanh nghiệp như Abbott đã thể hiện được trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự minh bạch trong việc cập nhật thông tin là một lời khẳng định về uy tín của họ với người tiêu dùng.

TRẦN NGỌC