Trầm cảm không chỉ riêng phụ nữ

Số nam giới bị trầm cảm tương đương với số phụ nữ phải chịu đựng chứng này.

Nghiên cứu được thực hiện trên 3.310 phụ nữ và 2.382 nam giới. Kết luận cho thấy nếu đánh giá trầm cảm dựa vào các triệu chứng nam giới có nhiều khả năng mắc phải, tỉ lệ trầm cảm ở nam giới là 26% so với 22% ở phụ nữ. Nếu đánh giá dựa theo cả những triệu chứng truyền thống và nam giới hay mắc phải, tỉ lệ phụ nữ bị trầm cảm là 33% so với 31% nam giới. Kết luận này phần nào giúp giải quyết câu hỏi: Nếu không dễ bị trầm cảm như phụ nữ thì tại sao tỉ lệ nam giới tìm đến tự sát cao gấp bốn lần so với phụ nữ?

Theo nhà phân tâm học người Áo Sigmund Freud, trong khi phụ nữ dễ dàng nhìn nhận chứng trầm cảm của bản thân và tìm kiếm giúp đỡ, nam giới ngược lại có khuynh hướng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ giả tạo để che giấu vấn đề. Vì vậy, nghiên cứu này có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn tình trạng trầm cảm của nam giới từ đó có thể điều trị tốt hơn.

ĐĂNG KHOA