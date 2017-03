Trạm y tế phường chữa được bệnh... HIV

Trình bày vụ việc với công an Ngày 26-8, ông Đoàn Minh Hiệp, trưởng trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, cho biết ông đã họp với phòng khám đông y này. Trong buổi làm việc, ông Duân cho biết đã dùng dịch truyền glucose 5% pha thêm B6 và B12... để tiêm vào huyệt đạo cho các bệnh nhân. Ông Duân cho rằng thuốc mà phóng viên đưa ra cho trưởng trạm y tế xem (thuốc do bệnh nhân cung cấp - PV) là do ông Hải cung cấp cho bệnh nhân, chứ phòng khám không bán. Trạm y tế cũng đã trình bày vụ việc với công an phường để xác định ông Hải là người ở đâu, có bằng cấp chuyên môn hay không... Sau cuộc họp, trạm y tế đã báo cáo vụ việc này lên Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 để có hướng giải quyết.