Tràn lan cơ sở làm đẹp không phép

Hình ảnh quảng cáo về làm đẹp xuất hiện khắp nơi trên đường phố (ảnh chụp tại phố Kim Liên, Hà Nội) - Ảnh: Nguyễn Khánh



Bác sĩ Tường chưa bị kỷ luật lần nào



Theo ông Đỗ Doãn Lợi - phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tốt nghiệp thạc sĩ năm 2005, năm 2006 chuyển về Bệnh viện Bạch Mai công tác tại khoa ngoại, hoàn thành nhiệm vụ và chưa bị kỷ luật lần nào. Ông Lợi cho biết quy định hiện hành cho phép thầy thuốc làm việc tư ngoài giờ và chỉ quản lý cán bộ, nhân viên trong giờ làm việc.



Ông Lợi cũng cho biết Bệnh viện Bạch Mai đã thành lập một tổ công tác để giải quyết sự cố liên quan đến bác sĩ Tường. Tổ có nhiệm vụ đến gặp chia buồn với gia đình nạn nhân, phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân và giải quyết các công việc liên quan đến hậu sự của chị Lê Thị Thanh Huyền. Đồng thời làm việc với tất cả lãnh đạo khoa phòng chức năng của bệnh viện, chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ.

Theo L.ANH - Q.LIÊN - L.TH.H (TTO)



Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, hiện TP Hà Nội chỉ có 35 cơ sở làm đẹp được cấp phép thực hiện các dịch vụ như cắt mí mắt, nâng mũi.Còn các dịch vụ được coi là đại phẫu như nâng ngực, hút mỡ bụng, hút mỡ chi thì kể cả những thẩm mỹ viện được Sở Y tế cấp phép cũng không được thực hiện do khả năng tai biến cao.Một ngày sau sự cố tại thẩm mỹ viện Cát Tường hành nghề không phép làm nữ khách hàng 39 tuổi tử vong được phát hiện và gây rúng động, chúng tôi vẫn thấy hàng loạt cơ sở làm đẹp ở Hà Nội có dịch vụ bị cấm thực hiện tại phòng khám tư...Thẩm mỹ viện K ở đường Quang Trung quảng cáo có cánh dịch vụ nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân với công nghệ lipo plus, đẹp tự nhiên, vĩnh viễn, không để lại sẹo, tuyệt đối an toàn.Viện thẩm mỹ y khoa Dr... quảng cáo dịch vụ nâng ngực bằng cấy ghép mỡ tự thân cải tiến so với phương pháp cổ điển. Thẩm mỹ viện HM ở phố Xã Đàn quảng cáo kỹ thuật lấy mỡ từ vùng đùi, bụng của khách hàng cấy vào vùng ngực, an toàn, không đau, không cần phẫu thuật...Mặc dù bị cấm nhưng dịch vụ nâng ngực, hút mỡ ở các thẩm mỹ viện tư nhân Hà Nội vẫn khá rầm rộ.Chiều 23-10, nhiều cơ sở trong số này vẫn hoạt động bình thường, không chỉ thực hiện các dịch vụ thuộc dạng tiểu phẫu như nâng mũi, bấm mí, căng da mặt, trị sẹo, triệt lông... mà ngay cả các phẫu thuật phức tạp đặc biệt “nhạy cảm” trong thời điểm này như nâng ngực, nâng mông, phẫu thuật tầng sinh môn... vẫn được thực hiện.Thẩm mỹ viện K phố Quang Trung là một trong số ít những thẩm mỹ viện ở thời điểm hiện tại còn công khai quảng cáo các loại dịch vụ nâng ngực, nâng mông, hút mỡ...Nhân viên tư vấn cho biết hiện thẩm mỹ viện vẫn thực hiện tất cả các loại dịch vụ như bình thường. Tuy nhiên theo nhân viên này, khách hàng trước khi thực hiện những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ thuộc dạng phức tạp như nâng ngực, hút mỡ, bơm mỡ... cần phải làm thủ tục thăm khám sức khỏe, làm các xét nghiệm cần thiết tại một bệnh viện tư nhân liên kết với thẩm mỹ viện.“Trong trường hợp khách hàng không đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe như mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao... sẽ không được thẩm mỹ viện thực hiện phẫu thuật” - nhân viên này tỏ ra thận trọng.Theo như thông tin trên website của thẩm mỹ viện này, thẩm mỹ viện có liên kết với một bệnh viện ở Hàn Quốc. Vì vậy ngoài bác sĩ Việt Nam, khách hàng có thể yêu cầu cả bác sĩ Hàn Quốc sang thực hiện phẫu thuật, tất nhiên là với chi phí dịch vụ lớn hơn gần ba lần so với làm dịch vụ với bác sĩ trong nước. Ví dụ, chi phí nâng ngực bằng mỡ tự thân với bác sĩ Việt Nam gần 3.000 USD, nhưng giá sẽ là 8.000 USD nếu do bác sĩ Hàn Quốc thực hiện dịch vụ.Hiện thẩm mỹ viện này đang thực hiện hơn 10 dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ công nghệ cao như công nghệ xóa nhăn thermage, công nghệ tế bào gốc tự thân, giảm béo bằng trilipo, làm đầy rãnh nhăn restylane, xóa nhăn bằng botox... và một loạt dịch vụ chăm sóc sắc đẹp khác.Được quảng cáo là “thẩm mỹ viện hàng đầu Việt Nam, công nghệ quốc tế”, tuy nhiên theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, thẩm mỹ viện này mới được đổi sang tên mới gần đây sau khi xảy ra vụ tai biến gây chết người hồi đầu năm.Cũng giống như thẩm mỹ viện K, nhân viên tư vấn thẩm mỹ viện HN cho biết hiện vẫn đang hoạt động bình thường, có thể thực hiện hơn 50 dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ các loại từ cắt mí, căng da mặt, vá màng trinh đến bơm mỡ nâng ngực.Thẩm mỹ viện này cũng đang quảng cáo có tới hàng chục bác sĩ người nước ngoài gồm Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc đang làm việc. Đáng chú ý là phương pháp bơm mỡ tự thân bằng tế bào gốc vẫn được quảng cáo thực hiện ở thẩm mỹ viện này, trong khi phương pháp này bị cấm thực hiện tại các thẩm mỹ viện.Đó là nhận định của chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường trong cuộc làm việc với báo chí ngày 23-10. Theo ông Cường, Hà Nội có 35 cơ sở làm đẹp được Sở Y tế cấp phép, được phép thực hiện các dịch vụ như cắt mí, nâng mũi, căng da mặt... nhưng các cơ sở hoạt động không phép, quảng cáo trên website cá nhân, mạng xã hội thì rất khó quản.Ông Cường cho biết từ tháng 5 Sở Y tế đã có hai văn bản đề nghị các quận huyện tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở y tế tư nhân, và chín tháng đầu năm đã có 11 cơ sở khám chữa bệnh tư không phép bị đình chỉ hoạt động.Một cơ sở giải phẫu thẩm mỹ trên đường Giải Phóng, Hà Nội - Ảnh: Nguyễn KhánhTuy nhiên trao đổi với Tuổi Trẻ, một chuyên gia ngành y tế tỏ ra rất lo ngại về vấn nạn hành nghề y tư nhân không phép. Theo chuyên gia này, hệ số an toàn của các cơ sở tư nhân thấp hơn nhiều so với bệnh viện công, do nhân viên không có kinh nghiệm và không được tập huấn xử lý các trường hợp sốc phản vệ, không có hộp chống sốc và khi có sự cố thì khó cứu người bệnh.“Theo tôi, trách nhiệm quản lý thuộc về cơ quan y tế địa phương. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, thẩm mỹ viện Cát Tường đã hành nghề không phép từ tháng 5 đến nay mà không ai biết, không ai kiểm tra là có sự tắc trách” - chuyên gia này cho biết.Trong khi đó, thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị này vừa thực hiện đợt thanh tra chuyên đề hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại TP.HCM từ ngày 23-9 đến 11-10-2013.Qua thanh tra 15 cơ sở, kết quả cho thấy hầu hết bệnh viện đã thực hiện khá tốt quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện, Luật khám bệnh chữa bệnh, Luật quảng cáo. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại việc ghi chép hồ sơ bệnh án sơ sài, chưa đầy đủ cột mục theo quy định, có một bệnh viện vi phạm về quảng cáo quá phạm vi chuyên môn.Ngoài ra, khi phát hiện thông tin quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng có dấu hiệu vi phạm, thanh tra Sở Y tế còn thanh tra thực tế mười cơ sở, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và phát hiện các vi phạm ở các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tập trung vào lĩnh vực quảng cáo và thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa niêm yết giá là chủ yếu (tỉ lệ vi phạm khoảng 40% tổng số cơ sở được thanh tra).Thanh tra Sở Y tế TP đã xử phạt tiền những bệnh viện và phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ có sai phạm tổng cộng 105,5 triệu đồng.Theo thanh tra Sở Y tế, Sở Y tế TP.HCM sẽ có công văn gửi UBND các quận, huyện và chỉ đạo phòng y tế 24 quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên địa bàn, chú trọng phát hiện các cơ sở hoạt động khi chưa có giấy phép của cơ quan y tế có thẩm quyền.Đồng thời sẽ mời các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ lên tập huấn về quy chế chuyên môn và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM nhằm giúp các cơ sở thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấp hành nghiêm Luật khám bệnh, chữa bệnh và Luật quảng cáo, thông tư hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.