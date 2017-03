Tràn lan quảng cáo thuốc biến phụ nữ thành 'gái trinh'

Sau khi sinh hai đứa con, chị Bảo (Nhà Bè, TP HCM) đau khổ vì bị chồng chê “rộng mênh mông”. Nghe bạn bè mách, chị lên mạng tìm hiểu rất nhiều loại thuốc thu nhỏ âm đạo đang được rao bán.



Đắn đo mãi, cuối cùng chị Bảo chọn một sản phẩm cảm thấy tin tưởng nhất khi đi kèm quảng cáo là trang web của cửa hàng, địa chỉ cửa hàng và số tài khoản chủ hàng. Khi chị gọi điện đặt mua, người bán hàng hào hứng quảng cáo về loại thuốc “thần kỳ” ngoại nhập. Theo người bán, những phụ nữ đã dùng thuốc đều cảm thấy hài lòng, chỉ cần uống 2 hộp, mỗi hộp 90 viên, giá khoảng 400.000 đồng, ngày uống 2 lần, một lần 2 viên, là có thể thu nhỏ cửa mình như “gái còn trinh”.



“Thuốc không gây ra phản ứng phụ, được chế biến từ nguyên liệu thảo dược, do Nhật sản xuất. Chị em nào cũng có thể dùng thoải mái, chỉ chống chỉ định với những người cao huyết áp”, người bán hàng nhiệt tình tiếp thị.



Chị Bảo còn ngập ngừng, chủ hàng cam đoan: “Hàng dạo này khan hiếm, chủ yếu là cung cấp cho các bác sĩ sản phụ khoa, hầu như bác sĩ nào cũng nhập hàng về để kê đơn cho phụ nữ sau sinh nở”.



Người mua hàng hỏi địa chỉ để được xem và chọn sản phẩm, người bán có vẻ ngần ngừ cho địa chỉ cửa hàng, cũng chính là địa chỉ đã được thông báo trên mạng, và cho biết hiện nay thuốc gần hết, sẽ xem lại tình trạng hàng và hứa sẽ gọi lại điện thông báo.



Đợi mãi không thấy người bán hàng gọi lại, một buổi chiều tìm đến địa chỉ cửa hàng đã được giới thiệu ở một hẻm nhỏ tại quận Tân Bình. Tại đây, bên ngoài có dán bảng hiệu công ty, giờ hành chính mà bên trong tối om, cổng khép kín, cũng không có chuông để bấm gọi. Quang cảnh không hề giống một công ty trong giờ làm việc. Thêm nữa, xung quanh "công ty" này có nhóm đàn ông cởi trần đánh bài nên chị Bảo không dám gọi cổng. Quá ngại ngần, người phụ nữ quyết định ra về, không mua hàng nữa mà tìm cách khác để chiều chồng.







Lần sinh nở thứ hai cách đây 4 năm, do em bé nặng cân nên các bác sĩ phải rạch cửa mình của chị Thúy (quận 4, TP HCM) khá nhiều để đưa bé ra. Đã được khâu lại kỹ càng nhưng từ đó việc quan hệ với chồng không còn mặn nồng như trước, chị có cảm giác như âm đạo của mình đã nở rộng rất nhiều.Được kể loại gel làm thu hẹp và se khít âm đạo sau từ 5 đến 10 phút bôi trực tiếp, “giúp chị em và bạn tình của mình có được cảm giác gần gũi, thân mật và sung sướng tuyệt đỉnh”... chị Thúy có ý định tìm hiểu. Song chị hoang mang giữa một “rừng” thông tin với những lời quảng cáo rầm rộ, đủ các loại thuốc viên, gel, thuốc xịt với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng xuất xứ từ Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Newzeland… Loại nào cũng “thần kỳ” nên chị Thúy không biết nên tin vào đâu.Những lời chào mời còn phân tích khá chi tiết và “có cơ sở khoa học” về cơ chế tác động của thuốc, giúp cải thiện sự tuần hoàn huyết trong tử cung, gia tăng sức co rút của âm đạo, thay cũ đổi mới các tế bào già trong vách âm đạo, phục hồi sự mềm mịn của âm đạo... Quảng cáo còn khẳng định sẽ giúp co thắt các cơ và tăng lưu lượng máu lưu thông đến âm đạo, đạt được khoái cảm “máu lửa” tuyệt đối như thời con gái.Người bán giới thiệu với chị Thúy: “Thuốc viên mới có công dụng lâu dài, thuốc xịt chỉ tác động tức thời mà thôi”. Gặp người bán thuốc xịt, chị được tư vấn: “Thuốc viên nguy hiểm lắm”. “Nghe hai người bán giới thiệu xong mà tôi đâm sợ quá vì chẳng hiểu thực hư tác dụng thế nào, bao bì thuốc cũng chẳng có một chữ tiếng Việt nào để có thể kiểm chứng”, chị Thúy phân trần.PGS. TS Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội phụ sản TP HCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương bày tỏ sự lo ngại trước thông tin nhiều chị em sẵn sàng “liều mình" vì chồng, tin vào những quảng cáo không có căn cứ như vậy. Bà cũng khẳng định hiện nay không có một loại thuốc nào có tác dụng thu nhỏ âm đạo "thần kỳ" như quảng cáo.“Đây là những quảng cáo không có cơ sở khoa học", bà Nhung nói. Bà giải thích, âm đạo là một ống mô không có cơ vòng rắn chắc nên sự co thắt của nó rất yếu, ngay cả khi chị em chưa sinh lần nào. Sau sinh, âm đạo có giãn rộng nhưng sau thời gian từ 6 tháng đến một năm sẽ co lại, tuy nhiên không thể tránh khỏi tình trạng giãn rộng hơn khi chưa sinh."Để rút ngắn thời gian co hẹp âm đạo sau sinh, có những bài tập thể dục tập trung vào vùng tầng sinh môn giúp co cơ nâng đáy chậu”, phó giáo sư phân tích. Sự co thắt âm đạo theo ý muốn thường yếu. Những thuốc bôi có thể có chất nội tiết giúp âm đạo trơn, về lâu dài làm dày niêm mạc âm đạo, tăng sinh mạch máu đến nuôi âm đạo tốt hơn, tăng cường sức đề kháng với vi khuẩn."Vấn đề dùng thuốc như vậy thì liều lượng ra sao, tác dụng phụ thế nào không ai kiểm chứng cả. Thậm chí loại thuốc sản xuất ở Canada có tinh dầu hướng dương cũng đâu phải là thuốc tiên mà bôi vào 1 giờ sau có tác dụng. Chưa kể pH âm đạo có bị ảnh hưởng hay chỉ là thuốc bôi trơn?", bà Nhung bày tỏ lo ngại.Cựu giám đốc Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo, muốn âm đạo bớt rộng chỉ có thể làm phẫu thuật may nhỏ lại hoặc tập thể dục giúp rắn chắc cơ nâng đáy chậu. Chị em cần có sự tư vấn các bác sĩ để lựa chọn phương pháp thích hợp. Chọn những loại thuốc có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm định về chất lượng, không nên vội tin quảng cáo sử dụng thuốc bừa bãi để rồi lại "chuốc họa vào thân".