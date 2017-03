Tránh thai theo ngày ảnh hưởng khả năng có con?

Trả lời:

Trước tiên, rất hoan nghênh hai bạn đã có thái độ tích cực trong việc tránh thai. Việc này sẽ giúp các bạn không gặp những tình huống bị động, rất khó giải quyết, tránh việc nạo phá thai do có thai ngoài kế hoạch. Và cũng rất chúc mừng là hai bạn đã thành công trong suốt 4 năm qua.

Các bạn đang dùng phương pháp tránh thai theo ngày (tránh các ngày có thể mang thai). Đây là biện pháp tự nhiên nhất, nhưng cũng rất dễ thất bại, do ngày rụng trứng có thể không đều, nhất là với các bạn gái trẻ. Kế nữa, có thể có những khoảng thời gian không an toàn, nhưng do các bạn không kiểm soát được cảm xúc, tình cảm nên vẫn có quan hệ. Để đảm bảo, bạn nên nghĩ đến việc thay đổi các phương pháp tránh thai.

Về lâu dài, phương pháp tránh thai theo ngày không ảnh hưởng đến khả năng mang thai.

Cần biết, khả năng mang thai giảm dần theo độ tuổi phụ nữ. Còn nhiều yếu tố khác có thể liên quan đến khả năng mang thai như một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh nội khoa mãn tính, tình trạng căng thẳng, rượu - bia hay thuốc lá...

Theo Thạc sĩ, BS Đặng Lê Dung Hạnh -BV Hùng Vương (VNE)