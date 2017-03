Trẻ bị nạn vì người lớn chủ quan

Ngày 14-6, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe TP.HCM tổ chức hội thảo triển khai chiến dịch phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em. Theo số liệu được công bố tại hội thảo, năm 2010, TP.HCM có hơn 43.000 trẻ 0-14 tuổi bị tai nạn thương tích các loại, trong đó gần 120 em tử vong.

Những tai nạn hi hữu

Tai nạn do té ngã đứng đầu với 24.000 ca, thứ đến là tai nạn giao thông hơn 8.000 ca, tiếp theo là bỏng, ngộ độc, đuối nước. Bệnh nhi VMQ (10 tuổi, ở Long An) bơi lội rất khá. Đợt nghỉ hè năm trước Q. cùng nhóm bạn leo lên cành cây khá cao nhảy xuống sông tắm. Q. nhảy xuống trước, chưa kịp trồi đầu lên thở thì người bạn nhảy xuống trúng Q. Bị đau, lại thở không kịp nên Q. chìm xuống nước và tử vong khi vừa đưa đến bệnh viện.

Cũng trong đợt nghỉ hè, TĐH (14 tuổi, ở TP.HCM) cùng nhóm bạn rủ nhau đi bơi và đùa giỡn trong hồ mà mực nước chỉ tới đùi. H. bị xô ngã, lần lượt bạn bè chồng lên người em. Khi phát hiện H. mềm nhũn, tái xanh, ngưng thở, đưa tới bệnh viện thì đã trễ.

Mới đây, tại quận 8, một người cha tổ chức ăn nhậu với bạn bè, đứa con tám tháng tuổi bò xung quanh. Khi ly hết đá, người cha đến thùng lấy đá uống bia thì thấy đứa con ụp mặt vào đó chết từ bao giờ.

Trường hợp khác, cũng tại quận 8, một trẻ chín tuổi bế em năm tháng tuổi đi mua bánh canh. Thấy tô bánh canh người anh bưng, đứa trẻ với tay đòi lấy. Người anh sợ nên đưa tô lên cao, vô tình tô bánh canh nóng hổi úp xuống đầu người em gây phỏng nặng…

Phổ cập bơi, huấn luyện kỹ năng sơ cứu

Theo bà Minh, tất cả các tai nạn xảy ra cho trẻ là do sự thiếu quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ của cha mẹ, môi trường sinh hoạt không an toàn… Bà kể: “Khảo sát việc học bơi trong trường học, chúng tôi hỏi các cháu có học bơi không, cả lớp đều giơ tay. Hỏi tiếp, vậy giờ xuống nước các cháu có bơi được không? Các cháu đều lắc đầu, bảo giờ học bơi, xuống nước chỉ để chơi mà thôi”. Bà Minh nhận định hầu hết trẻ học bơi trong trường đều không biết bơi, do đó, trong thời gian tới, cần phổ cập kiến thức bơi cho mọi người, nhất là trẻ em. Cạnh đó, phụ huynh cần nhắc nhở con em những nguy hiểm có thể xảy ra và cách phòng tránh, nhất là khi người lớn vắng nhà. Trong trường học, giáo dục ý thức phòng trách tai nạn cho học sinh, đưa giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích vào chương trình học. Nơi cộng cộng, sản xuất, vui chơi giải trí, cần hướng dẫn trẻ đọc các biển báo nguy hiểm, biển báo về an toàn giao thông”.

Khi tai nạn xảy ra, việc sơ cứu ban đầu đóng vai trò rất quan trọng, quyết định hiệu quả cấp cứu, điều trị sau đó. Theo bác sĩ Đỗ Ngọc Chánh, khoa Cấp cứu ngoại viện - BV Cấp cứu Trưng vương, thứ tự ưu tiên có thể sơ cứu được hiệu quả nhất là: Tri giác, đường thở, chấn thương đầu - cột sống cổ, vết thương chảy máu - xuyên thấu, gãy xương tay chân, sườn, dấu hiệu tụt huyết áp… “Để nhận biết các dấu hiệu này và cách sơ cứu tại chỗ, người nhà, giáo viên mầm non, tiểu học… cần được trang bị kiến thức và huấn luyện kỹ năng sơ cứu. Các trạm sơ cứu của tình nguyện viên, y tế học đường, y tế cơ quan cần trang bị dụng cụ sơ cứu tối thiểu” - bác sĩ Chánh đề xuất.

Những điều cần tránh khi xử trí nạn nhân - Nạn nhân bất tỉnh: Cho uống nước chanh đường, bấm huyệt, chích lể… - Nạn nhân đuối nước: Xốc nạn nhân lên vai chạy với mục đích xốc nước ra ngoài. - Nạn nhân bị điện giật: Đặt nạn nhân lên tấm tôn và tưới nước. - Nạn nhân té ngã, chấn thương đầu cổ, cột sống, gãy tay chân….: Ôm nạn nhân vận chuyển bằng xe gắn máy. - Nạn nhân bỏng: Bôi những chất như bơ, kém đánh răng, giấm, nước mắm. - Nạn nhân bị súc vật cắn: Nặn hút máu, lăn hòn đá nóng tại chỗ bị cắn… Những thao tác trên có thể làm cho tình trạng nạn nhân nặng hơn, gây tử vong tức thời, di chứng nặng nề… Bác sĩĐỖ NGỌC CHÁNH,khoa Cấp cứu ngoại viện,

BV Cấp cứu Trưng vương

TRẦN NGỌC - TÙNG SƠN