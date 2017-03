Trẻ bị yếu đường ruột phần lớn do bố mẹ

Con số này giảm so với số liệu tháng 4-5 năm ngoái (có khoảng 100 trẻ em ở cả hai bệnh viện), tuy nhiên theo các bác sĩ nhi khoa tại TP HCM, những vấn đề về sức khỏe đường ruột của trẻ luôn khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Rối loạn tiêu hóa là một trong những phản ứng hay gặp liên quan đến chế độ dinh dưỡng, vệ sinh của trẻ do cơ thể còn non yếu, hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh. Còn táo bón là triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa khá phổ biến, một trong các mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Ở trẻ em, táo bón gây đau khi đại tiện. Chính vì vậy, bé sợ đi ngoài nên chủ động nín giữ phân. Khối phân nằm lâu trong ruột càng trở nên to hơn và cứng hơn, gây cảm giác đau hơn cho lần đi ngoài kế tiếp.

Chị Thanh Xuân, nhà ở quận 1, TP HCM, khi đẻ con gái đầu thường xuyên hoảng hốt đưa bé vào bệnh viện khám táo bón. Chị kể, mặc dù bé bú mẹ chủ yếu nhưng phải 4-5 ngày mới đi cầu một lần, mỗi lần phân ra thành từng viên. "Thế nhưng mỗi lần bác sĩ khám đều bảo không có gì bất thường, bé bú mẹ 5-6 ngày đi tiêu là bình thường khiến tôi rất lo, tự mua bơm hậu môn cho cháu", chị Xuân cho biết. Tuy nhiên vì bơm nhiều lần quá, cô bé trở nên chậm phản xạ khi tự đi cầu, làm mẹ phải tập trở lại cả tháng mới ổn.

Rút kinh nghiệm con đầu, đẻ đứa thứ hai, người mẹ này nhẹ nhõm hơn khi cu cậu chậm đi tiêu, song cũng mấy lần không yên tâm hết đổi sữa lại đưa bé đến bệnh viện khám.

Nhiều cha mẹ cho rằng đường ruột, hệ tiêu hóa của con mình kém và thường nghĩ đến sữa là thủ phạm đầu tiên.

nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh đường ruột và làm cho bệnh trầm trọng hơn lại xuất phát từ sự chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho con không hợp lý và thiếu khoa học.

Tuy nhiên, theo các báo cáo bệnh án lưu lại ở những bệnh viện nhi, thì

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc, Trưởng Khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng I, cho rằng: “Hầu hết trẻ bị táo bón ở tình trạng nặng là do những ngộ nhận của cha mẹ. Đó là những sai lầm thường gặp, xuất phát từ tâm lý nóng vội, thậm chí xót con".

Theo bác sĩ Phúc, khi thấy trẻ bị táo bón, thay vì đưa đến bác sĩ khám, điều trị, nhiều bậc cha mẹ lại đổ tội ngay cho hộp sữa bột mà con mình đang dùng và quyết định đổi sữa. Điều này không cải thiện được vấn đề mà đôi khi còn làm cho tình trạng bệnh trầm trọng hơn, nếu không có sự lựa chọn sữa đúng đắn (như xem xét thành phần chất xơ trong sữa chẳng hạn). Ngoài ra, việc hấp tấp đổi sữa đôi khi cũng không tốt cho bé, nếu như loại sữa đang dùng có các thành phần dinh dưỡng vượt trội hơn sữa khác.

Các chuyên gia y tế khuyên rằng, ngay khi trẻ có dấu hiệu bị táo bón, cha mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định đúng nguyên nhân và có giải pháp điều trị thích hợp. Trong một số trường hợp, 2-3 ngày trẻ mới đi cầu một lần cũng chưa hẳn là táo bón, nếu phân không bị cứng và bé không phải cố gắng rặn nhiều. Có một số trẻ có phần ruột già dài hơn bình thường thì số lần đi ngoài cách xa hơn.

Tuy nhiên, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Theo Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ Bùi Thu Hương, việc cung cấp một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp bé cải thiện sức khỏe đường ruột đáng kể, nhất là nguy cơ táo bón, tiêu chảy. Do đó để giúp đường ruột của trẻ hoạt động tốt nên cho cháu uống nhiều nước, khẩu phần ăn hàng ngày cần thêm các loại cá có mỡ, mè, đậu phộng kèm với rau lá màu xanh, hay các loại trái cây mềm như: đu đủ, chuối, trái bơ…

Cũng theo bác sĩ Hương, trên thị trường đã có các loại sữa được tăng cường chất xơ (Prebiotic) giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột, cải thiện sức khỏe đường ruột, tăng hấp thu nước và nhu động ruột giúp trẻ tiêu hóa, đi cầu dễ dàng.