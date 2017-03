Trẻ con cũng bị đột quỵ!

Đột quỵ ở người lớn có thể phòng ngừa được, còn ở trẻ em rất khó khăn. Chỉ có thể phòng ngừa được một số nguyên nhân mắc phải như điều trị tốt bệnh lý tim, rối loạn đông máu hoặc có kế hoạch theo dõi tốt bệnh nhân khi đã phát hiện có bất thường ở mạch máu não trước đó. Mỗi năm trung bình có từ 10 đến 15 trẻ đột quỵ nhập viện. Tỉ lệ tử vong ở trẻ bị đột quỵ là 10%, di chứng thần kinh vĩnh viễn từ 30% đến 40%. Nếu may mắn không tử vong và không di chứng thần kinh thì chất lượng cuộc sống của trẻ sẽ tốt như trẻ bình thường khác. Hiện TP.HCM có hai nơi điều trị đột quỵ ở trẻ em là BV Chợ Rẫy và BV Nhi đồng 2. ThS-BS ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN,

Phó khoa Ngoại thần kinh BV Nhi đồng 2 Bị đột quỵ khi chơi thể thao Khoa Tim mạch từng tiếp nhận hai trẻ là anh em trong một gia đình bị đột tử do gắng sức khi chơi thể thao. Cả hai cháu này trước đó đều được chẩn đoán là do rối loạn nhịp tim. Trẻ bị đột quỵ khi chơi thể thao đa phần là do các bệnh về tim mạch. Những trẻ trong gia đình có người thân từng bị đột quỵ sẽ có nguy cơ đột quỵ rất cao, nhất là khi chơi những môn thể thao gắng sức nhiều. Ngoài ra, khi trẻ có những triệu chứng báo động như khi gắng sức thấy đau ngực, ù tai, chóng mặt thì cần khám sức khỏe trước khi chơi thể thao để tránh bị đột quỵ. BS VŨ MINH PHÚC, Trưởng khoa Tim mạch BV Nhi đồng 1 HUYỀN VI ghi