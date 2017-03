Trẻ cũng mắc bệnh “người lớn”

Bác sĩ (BS) Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa sản, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội), cho biết mới đây, một cháu bé 8 tháng tuổi đã được mẹ đưa tới để điều trị nhiễm nấm âm đạo. Trước đó, cháu bé bị nấm đã điều trị lành nhưng chỉ ít ngày sau đó, bộ phận sinh dục ngoài và bẹn nổi mẩn đỏ, có ít bợn trắng gây ngứa ngáy, khó chịu.



Sau khi khám cho cháu bé, các BS phát hiện nhiễm nấm và rất có thể tác nhân gây nấm là do cháu mút tay rồi gãi vào vùng kín khiến bệnh lây lan. “Trước đó, tôi cũng từng điều trị cho một bé trai 3 tuổi mắc bệnh giang mai. Người mẹ cho biết trước đó cháu hoàn toàn bình thường.



Sau đó, người bố tiết lộ là ông bị bệnh giang mai sau một lần quan hệ ngoài vợ chồng và khi về nhà có ôm ấp, chăm sóc con. Tuy nhiên, bản thân ông bố cũng không hiểu tại sao lại có thể lây bệnh cho con”- BS Kim Dung kể.



Cách đây chưa lâu, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tiếp nhận một bé trai 20 tháng tuổi (ngụ Hà Nội) mắc bệnh sùi mào gà. Theo BS Nguyễn Duy Hưng, người trực tiếp điều trị, bé được gia đình đưa đến khám với những vết sần sùi như mụn ở đầu dương vật, nằm trong bao quy đầu và đang có dấu hiệu lan rộng ra vùng xung quanh.





Bệnh lây qua tiếp xúc



BS Dung khuyên đừng quá ngạc nhiên khi phát hiện một đứa trẻ mắc những bệnh của người lớn. Với bệnh sùi mào gà, mọi người vẫn nghĩ chỉ có thể lây qua đường tình dục và thường gặp ở những người trưởng thành có quan hệ tình dục bừa bãi.



Thực tế, bệnh này cũng lây qua tiếp xúc trực tiếp. Như vậy, trẻ em mắc bệnh sùi mào gà là có thể do vô tình tiếp xúc với virus gây bệnh mà không biết. Nếu trẻ tiếp xúc với người trong gia đình, người giúp việc… có bệnh thì cũng có thể bị lây. “Ngay cả bệnh giang mai cũng không chỉ lây qua đường tình dục mà còn có thể lây qua đường máu. Qua các tiếp xúc, khi cơ thể của đứa trẻ có vết xước thì càng tạo cơ hội cho mầm bệnh xâm nhập”- BS Dung giải thích.



Giới chuyên môn cho rằng phần lớn trẻ mắc bệnh “người lớn” là do người lớn vệ sinh cho trẻ chưa đúng cách, không vệ sinh thường xuyên vùng kín cho bé, đóng bỉm quá lâu… nên đã làm lây nhiễm bệnh cho trẻ. Theo GS Đỗ Trọng Hiếu, thông thường, virus lây truyền qua đường tình dục có thể tồn tại vài giờ sau khi tay, chân tiếp xúc với bộ phận sinh dục, quần áo vừa thay.



Nếu vừa chạm vào nơi bị nhiễm bệnh, không rửa tay tiệt trùng mà lại chăm sóc, tắm rửa cho trẻ, đụng chạm các bộ phận sinh dục của trẻ thì rất có khả năng truyền mầm bệnh sang. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo ngoài các lý do nói trên, không loại trừ trường hợp trẻ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục là do bị lạm dụng, xâm hại.





Cần được khám và điều trị sớm



Các BS khuyến cáo khi bị bệnh ở bộ phận sinh dục, trẻ có thể ngứa ngáy, khó chịu nên thường hay gãi, đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của mình, cùng với đó là các tổn thương lạ ở vùng kín như bé gái ra khí hư, xuất huyết âm đạo, bé trai thì đau buốt khi đi tiểu. “Có thể khi mắc những căn bệnh này, người lớn thường giấu bệnh hoặc ngại ngần đi khám nhưng với trẻ nhỏ, cần được khám và điều trị sớm. Với một số bệnh, có khi chỉ khiến trẻ khó chịu, quấy khóc nhưng có những bệnh sẽ để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trẻ sau này”- GS-BS Đỗ Trọng Hiếu cảnh báo.

Theo KHÁNH ANH (NLĐ)



Kết quả khám khiến không chỉ người nhà mà cả các BS chuyên môn cũng bất ngờ vì không rõ nguồn lây cho cháu bé từ đâu. “Việc điều trị cho cháu bé cũng không đơn giản, bởi ngoài thời gian điều trị kéo dài thì thuốc để chữa bệnh cũng là loại đặc trị phải đặt mua ở nước ngoài”- BS Duy Hưng nói.Gần đây nhất, một bé trai 8 tuổi ở tỉnh Phú Thọ được phát hiện bị bệnh sùi mào gà. Theo GS-BS Đỗ Trọng Hiếu, Phòng khám Nam khoa Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Hà Nội), cháu bé được mẹ đưa đến do có các nốt đỏ, sần sùi ở đầu dương vật. Khám lâm sàng và xét nghiệm đều cho thấy cháu mắc bệnh sùi mào gà dạng nhẹ. Khi hỏi về nguồn lây bệnh, gia đình quả quyết cả nhà không ai mắc bệnh này, cháu bé được chăm sóc rất chu đáo và càng không có chuyện bị lạm dụng tình dục?Việc điều trị các bệnh “người lớn” ở trẻ nhỏ cũng rất phức tạp bởi theo GS Đỗ Trọng Hiếu, chẳng hạn việc điều trị bệnh sùi mào gà cho trẻ em dưới 10 tuổi cũng phải bôi, phải uống thuốc như người lớn trong khi không có thuốc dành riêng cho trẻ em. Hiện số trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà không nhiều nên giới chuyên môn cũng chưa rõ các tác dụng phụ khi điều trị bằng thuốc của người lớn.Do vậy, nếu điều trị không khéo, có thể để lại sẹo ở dương vật khiến việc trưởng thành của dương vật gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ sau này.