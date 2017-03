Trẻ em cũng bị đau dạ dày

Bệnh này những tưởng chỉ xảy ra ở người lớn nhưng trẻ em mắc ngày càng tăng.



Đau dạ dày tưởng… giun



Suốt một thời gian trước khi được phát hiện bệnh, bé Nguyễn Nhật H., tám tuổi ở ngõ 96 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thường bị đau bụng, nôn, dẫn đến lười ăn, sụt cân. Nhiều hôm đau bụng quá H. không thể tới lớp. Bố mẹ đều nghĩ em đau bụng do giun nên cho H. uống thuốc tẩy. Thế nhưng, những cơn đau bụng vẫn không buông tha bé.



Khi đưa H. khám tại khoa tiêu hoá (bệnh viện Nhi Trung ương) các bác sĩ nhận định nhiều khả năng H. bị viêm loét dạ dày, bố mẹ H. vẫn không tin vì con mình còn quá nhỏ, bản thân gia đình không ai mắc bệnh về dạ dày. Nội soi và mẫu xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy bé H. bị vi khuẩn Hp (Helicobacter Pylori) tấn công.



Sau một đợt điều trị theo phác đồ, sử dụng kháng sinh và thuốc ức chế axít dạ dày, những cơn đau bụng của H. giảm hẳn.Mới qua sinh nhật thứ ba nhưng bé Phạm Thành A., ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thường hay kêu đau bụng. Ban đầu bố mẹ nghĩ bé lười ăn nên tìm cách này để bỏ bữa.



Dùng lời nói nịnh không xong, roi vào Thành A. vẫn không chịu ăn và tiếp tục kêu đau bụng. Cả nhà đều đoán từ lúc sinh tới giờ bé chưa tẩy giun, nhưng sau khi tẩy một liều bé vẫn kêu đau. Lo lắng, bố mẹ đưa bé đi khám và được bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày.



PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị vi khuẩn Hp tấn công là do ăn uống không đảm bảo vệ sinh, hoặc ăn uống không đúng giờ. Ngoài ra, trẻ bị cha mẹ ép ăn nhiều thường xuyên bị trào ngược dạ dày, ợ chua, tâm lý căng thẳng… nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành nguyên nhân chính phát bệnh.



Cũng theo BS Liêm, vi khuẩn gây bệnh dạ dày ở trẻ em và người lớn đều là Hp. Vi khuẩn này xâm nhập vào thực phẩm rồi vào cơ thể con người qua đường ăn uống. Một thống kê chưa đầy đủ tại bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, có tới gần 70% số trẻ bị bệnh đau dạ dày do vi khuẩn Hp.



Tuổi nào cũng có thể mắc bệnh



BS Bùi Thu Hương, trưởng khoa tiêu hoá (bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, bệnh đau dạ dày phổ biến nhất ở nhóm trẻ trong độ tuổi từ 10 – 14 nhưng không loại trừ trẻ bé hơn. Mọi trẻ em đều có thể mắc bệnh. Với bệnh lý do nhiễm Hp, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn ở trẻ em tăng dần theo tuổi. Bên cạnh số trẻ nhiễm Hp thì số trẻ gặp stress, căng thẳng do áp lực học hành hoặc bị cha mẹ ép ăn quá mức cũng là nguyên nhân khiến bệnh phát tác và đang có xu hướng gia tăng.



BS Liêm, cho biết thêm, ban đầu trẻ bị đau dạ dày có biểu hiện đau nhẹ, âm ỉ, có khi kéo dài đến vài tháng. Một số trẻ lại xuất hiện các cơn đau cấp tính như đau bụng quằn quại, nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Tuy nhiên, trẻ thường bị đau khắp bụng. Trẻ còn bé nên nhiều người không nghĩ là bệnh dạ dày mà bỏ qua hoặc điều trị theo hướng khác.



Cũng như người lớn, trẻ mắc bệnh sẽ kém ăn, đau bụng, suy dinh dưỡng. Các biến chứng có thể xảy ra như xuất huyết tiêu hoá, hẹp môn vị và không ngoại trừ khả năng ung thư dạ dày.



Hiện nay, để điều trị viêm dạ dày do Hp cần tiến hành nội soi, xét nghiệm và điều trị trong vòng chưa đầy tháng. Sau đó, bệnh nhân sẽ được thăm khám định kỳ. Vi khuẩn này dễ vào cơ thể qua đường ăn uống và lây qua đường tiêu hoá nên các bác sĩ khuyến cáo việc ăn uống vệ sinh là rất cần thiết.



