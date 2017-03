Trẻ em ở phòng nhiệt độ bao nhiêu là vừa?

Trẻ sơ sinh

Trong trường hợp thời tiết quá oi bức, phòng ngủ không thoáng khí có thể sử dụng máy lạnh, nhưng nên cài đặt nhiệt độ “hơi ấm”, khoảng 27-28OC. Với nhiệt độ này thì chúng ta có thể hơi nóng, nhưng với trẻ sơ sinh là phù hợp vì nên biết rằng môi trường trong bào thai khá ấm (37OC). Với nhiệt độ này, đương nhiên phải ủ ấm bé bằng áo quần, nón, mang vớ, tấm lót, chăn...

Cũng nên nhắc lại, các bậc cha mẹ không nên dùng phương pháp hơ lửa, hơ than cho trẻ sơ sinh vì rất nguy hiểm, do khi hơ lửa than sẽ tạo ra khí cacbon mônôxit (CO) dễ gây ngạt cho bé, và nhiệt độ rất nóng của than đang cháy dễ gây bỏng vì da bé rất mỏng và non.

Trẻ nhỏ

Một quan niệm khá phổ biến của các bậc phụ huynh là sợ bé bị lạnh nên thường cài đặt máy lạnh ở 27-28OC. Nhiệt độ này sẽ gây khó chịu và nóng cho đa số trẻ, đặc biệt là các trẻ hơi dư cân, do đó các bé sẽ bị ra mồ hôi, nhất là vùng sau gáy và lưng. Nên cài đặt nhiệt độ mát mẻ hơn một chút, thông thường 25-26OC, tùy thích nghi của bé.

Có thể kiểm chứng bằng cách sờ vào vùng gáy và lưng của bé khi bé đang ngủ, nếu ra mồ hôi chứng tỏ nhiệt độ phòng đang nóng; nếu bé ngủ ngon, không ra mồ hôi, chứng tỏ nhiệt độ phòng phù hợp.

Chúng ta thường gặp các trẻ nhỏ, nhất là dưới 12 tháng tuổi, bị viêm đường hô hấp, một phần do đề kháng của bé còn yếu, ngoài ra có thể do việc sử dụng máy lạnh không đúng cách như trên.

Nguyên tắc chung là nên tắt máy lạnh khoảng 30 phút trước khi bé thức dậy và có thể chuyển sang dùng quạt máy nếu cần, để khi cho bé ra khỏi phòng ngủ nhiệt độ chênh lệch không quá đột ngột. Vì đối với các bé, càng nhỏ tuổi thì trung tâm điều hòa nhiệt độ của não càng chưa trưởng thành hoàn chỉnh như ở trẻ lớn và người lớn.

Theo BS Th.S MAI VĂN BÔN (TTO)