Trẻ mắc bệnh hô hấp, sốt virut tăng mạnh

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, trong hai ngày 11 và 12-9, số bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú đã là 1.500 bệnh nhân/ngày (so với mức bình thường là 1.200 bệnh nhân). Nhiều trẻ bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải thở máy. Thống kê tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho thấy mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận tới 400 bệnh nhi đến khám, 30% trong số đó được xác định mắc các bệnh về đường hô hấp.



TS Lê Thanh Hải, phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, cho hay thời tiết thay đổi, nắng mưa bất thường, biên độ nhiệt độ trong ngày chênh nhau lớn, cơ địa nhiều người - nhất là trẻ em không thích ứng kịp nên rất dễ bị viêm tai mũi họng cấp. Do đó, ngay khi con em mình có biểu hiện viêm mũi họng dị ứng như hắt hơi, sổ mũi nhiều, phụ huynh cần chú ý làm sạch đường thở cho trẻ.



Nhiều trẻ bị viêm phổi nặng do cha mẹ chủ quan với các biểu hiện bệnh ban đầu, tự điều trị không đúng cách. Phụ huynh không nên lạm dụng các dụng cụ hút mũi, xông họng, vì việc xông mũi họng chủ yếu tác động vào xoang mũi, nếu xông kéo dài, nhiều lần sẽ gây hỏng niêm mạc vùng mũi họng. Đặc biệt không tự ý cho trẻ uống thuốc kháng sinh.



Khi trẻ sốt virut, không tự ý truyền dịch khi không có chỉ định của bác sĩ.



Theo NGỌC HÀ (TTO)