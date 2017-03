Trẻ mắc tay chân miệng tăng mạnh ở ổ dịch Ninh Thuận

Hiện bệnh tay chân miệng đã xuất hiện tại hầu hết các xã, phường trong tỉnh, chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, số cháu nhập viện mỗi ngày tăng thêm vài chục, có nguy cơ phát sinh ổ dịch mới.Khoa Nhi bệnh viện tỉnh rất đông trẻ nhập viện chỉ trong vòng 3-4 ngày qua. Đến ngày 17/11 nhiều cháu trong số này vẫn còn mê man sốt.









Vợ chồng anh Lê Hoài Anh ở xã Phước Nhơn, huyện Ninh Hải, không cầm lòng được khi bé Hoài An 2 tuổi nhập viện 4 ngày nay sốt li bì không thuyên giảm. Người mẹ sốt ruột cầm mấy loại thuốc của bệnh viện phát hàng ngày và nói: “Mỗi ngày con tôi chỉ uống một viên thuốc màu vàng nhỏ tí bẻ làm đôi và 1-2 gói thuốc bột này, làm sao cháu bớt bệnh” . Nói rồi, thấy bé Hoài An cựa mình nhăn nhó khó thở, người mẹ lại khóc. Khoa Nhiễm bệnh viện tỉnh có 14 trẻ mắc bệnh thể nặng, tất cả đều trong tình trạng nổi mụn ngoài da, sốt và ói mửa, nằm cách ly với khoa Nhi.Cháu Phan Thanh Khang 10 tháng tuổi đang điều trị ở khu vực này. Mẹ cháu, chị Huỳnh Thị Kim Tân ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước cho biết Khang đã sốt 3 ngày nay: "Các mụt nước bắt đầu nổi lên, bác sĩ nói không sao sẽ khỏi ngay nhưng hai ngày rồi tôi nhìn thấy các mụt này to ra và khó lành".Ở một số trường mầm non cũng có trường hợp trẻ bị bệnh nhưng không phải xuất phát từ ổ dịch trường học mà lây từ cộng đồng dân cư. Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Minh Định cho biết, dự kiến hai ngày nữa Bộ trưởng Y tế sẽ đến thị sát vùng dịch.Theo Sơn Ninh (VNE)