Trẻ nhập viện “ào ào” bị bệnh sốt xuất huyết

Ngày 21/6, bác sỹ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian qua Khoa nhi liên tục tiếp nhận các trường hợp bị bệnh SXH trên địa bàn, sau khi nhập viện nhiều ca bị sốc. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2013, Khoa này tiếp nhận và điều trị 40 ca SXH; hiện có 11 ca đang điều trị tại khoa, trong đó có 2 ca SXH Dengue nặng, những trường hợp còn lại đã tạm ổn nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện để điều trị.



Theo bác sỹ Tuấn, số ca nhập viện do SXH tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong quý 2 năm 2013 tăng cao so với quý 1, và tăng gấp 5 lần so với 6 tháng đầu năm 2012. Các ca bệnh tập trung chủ yếu ở trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn.









Trẻ em điều trị tại Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.



Theo Viết Hảo (DT)



Trước tình hình bệnh SXH trên địa bàn tăng mạnh, bác sỹ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, Khoa nhi đã tập trung cơ số thuốc dịch truyền đảm bảo cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời nhất; các y bác sỹ tại Khoa được tập huấn, cập nhật phác đồ điều trị bệnh SXH Dengue do Bộ Y tế ban hành.Nhằm hạn chế bệnh SXH đang diễn biến phức tạp, bác sỹ Tuấn cũng khuyến cáo, hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa, thời tiết diễn biến phức tạp, do vậy, các bậc phụ huynh khi thấy con trẻ có biểu hiện sốt cao đột ngột, liên tục từ 2 - 7 ngày, có biểu hiện chấm, nốt, mảng xuất huyết ở dưới da, kèm dấu hiệu trẻ lừ đừ, mệt mỏi, chán ăn thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.Bác sỹ Tuấn cũng nói thêm, bệnh SXH là do muỗi truyền từ người bệnh sang người lành, do vậy cần tăng cường các biện pháp diệt muỗi trong mùa mưa, như phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường xung quanh nhà, khai thông cống rãnh để tránh nước tù đọng, dọn dẹp các chai lọ có chứa nước, phun thuốc diệt muỗi, khi ngủ cần phải móc màn, kể cả ngủ ban ngày.