Trẻ nhổ răng sữa phải đóng thêm tiền

Bệnh viện thu tiền như vậy có đúng không?





Nguyễn Viết Cần (TP.HCM)



Bác sĩ Nguyễn Văn Mười (giám đốc Bệnh viện Q.Bình Tân

Bác sĩ Lưu Thị Thanh Huyền

(phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM)

) trả lời:- Do cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán cho bệnh viện tiền công nhổ răng của bệnh nhân bảo hiểm y tế là 3.000 đồng/bệnh nhân nên bệnh viện phải thu thêm của bệnh nhân 15.000 đồng. Số tiền thu thêm này là chi phí mua vật tư (gồm kim chích, thuốc tê, găng tay, bông gòn) khi nhổ răng cho bệnh nhân.Về phản ảnh nhân viên bệnh viện không cấp thuốc, do răng của bệnh nhân không nhiễm trùng và chỉ là nhổ răng sữa nên không phải sử dụng thuốc.:- Bảo hiểm xã hội TP.HCM thanh toán tiền công nhổ răng cho bệnh nhân bảo hiểm y tế 3.000 đồng là theo quy định của thông tư liên bộ 14, ban hành từ năm 1995 đến nay chưa sửa đổi. Về vật tư tiêu hao, bệnh viện đã được Bảo hiểm xã hội TP thanh toán trong giá phẫu thuật, thủ thuật. Việc nhổ răng sữa rất đơn giản do răng trẻ thường đã bị lung lay nên không nhất thiết phải chích thuốc tê và sử dụng thuốc uống sau khi nhổ răng.Theo L.TH.H. (TTO) ghi