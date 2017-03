Trẻ sinh đôi bùng phát tại Mỹ

Cụ thể, hãng tin Reuters dẫn lại báo cáo vừa được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) Hoa Kỳ công bố hôm 4.1 cho biết, số lượng trẻ sinh đôi tại quốc gia này đã tăng gấp đôi trong vòng 3 thập niên trở lại đây, một phần là do người dân đã áp dụng các phương pháp điều trị và hỗ trợ sinh sản.



Báo cáo của CDC cho thấy, năm 2009, tại Mỹ có 137.000 trẻ sinh đôi, trung bình cứ mỗi 30 trẻ được sinh ra thì có 1 cặp song sinh.



Năm 1980, số trẻ sinh đôi tại Mỹ chỉ là 68.339 trẻ với tỷ lệ 1/53 (tức 53 trẻ được sinh ra thì có 1 cặp song sinh).

Thống kê của CDC cũng chỉ ra rằng, trong giai đoạn từ năm 2000 - 2009, hơn 35% trên tổng số ca sinh nở rơi vào nhóm phụ nữ có tuổi trên 35, trong khi đó tỷ lệ này trong năm 1980 chỉ là 20%.



CDC cho rằng, việc thụ tinh trong ống nghiệm chính là nguyên nhân khiến các ca sinh đôi xảy ra thường xuyên hơn.



Theo An Huy (TNO)