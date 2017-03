Trẻ sinh non cần chế độ dinh dưỡng chuyên biệt

Tiến sĩ Hoàng Trọng Kim, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, cho biết ở Việt Nam cứ 1,2 triệu trẻ ra đời thì có hơn 100.000 trẻ sinh non. Con số này ngày càng tăng trong 20 năm qua.

Ông Kim còn cho biết trẻ sinh non không hấp thụ đủ dinh dưỡng ở ba tháng cuối của thai kỳ (giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ) nên hệ tiêu hóa và các hệ khác còn non yếu. Hệ miễn dịch của trẻ sinh non kém nên nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao... Do vậy nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sinh non cao hơn nhiều so với trẻ sinh đủ tháng.

Theo ông Kim, trẻ sinh non cần được chăm sóc đúng cách để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng và bắt kịp đà tăng trưởng của trẻ sinh bình thường.

T.NGỌC