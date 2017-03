Trẻ sinh vào mùa thu dễ bị dị ứng với sữa

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng những trẻ em sinh vào tháng 10 và 11 có nguy cơ bị dị ứng thực phẩm khi lên 4 tuổi, cao gấp hai lần so với những trẻ em sinh vào tháng 6 và tháng 7. Những trẻ em sinh vào mùa thu thường dị ứng nhiều nhất với các loại sữa và trứng.



Nguyên nhân được các nhà khoa học cho rằng sau khi được 3 tháng tuổi, thai nhi trong bụng mẹ đã bắt đầu có thể sinh ra các kháng thể chống lại những loại phấn hoa do bà mẹ hít phải. Những nghiên cứu trước đó cho thấy rằng những kháng thể chống lại phấn hoa như immunoglobin E có liên quan tới di ứng thực phẩm.



Tiến sĩ Kaisa Pyrhönen, thuộc Viện khoa học sức khỏe của Oulu và người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: "Khi ở trong bụng mẹ, thai nhi đã có thể sinh ra các loại kháng thể chống lại phấn hoa. Tuy nhiên, những loại kháng thể này lại là nguyên nhân gây ra dị ứng thực phẩm. Vì thế, con của những bà mẹ mang thai vào mùa có nhiều phấn hoa thường dễ bị dị ứng thực phẩm hơn”.



Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu với 5.920 trẻ em sinh từ 4/2001 đến 3/2006 tại một vùng ở Phần Lan. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng 961 trẻ em trong số này bị dị ứng thực phẩm. Cụ thể, 9,5 trẻ em sinh vào mùa thu bị dị ứng thực phẩm so với 5% số trẻ sinh vào mùa hè bị dị ứng thực phẩm.



Một số nghiên cứu trước đây cũng cho thấy rằng những trẻ em sinh vào mùa thu và mùa đông thường bị bệnh chàm bội nhiễm và chứng thở khò khè cao hơn những trẻ em sinh vào mùa xuân và mùa hè.





Theo Lê Hương (Bee/ Telegraph)