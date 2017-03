Trẻ sơ sinh bị bỏng sau khi nữ hộ sinh tắm?

Mình cháu bé sau hi được nữ hộ sinh tắm



Chị Oanh cho biết thấy con khóc quấy quá, chị và người nhà liền kiểm tra phát hiện phần lưng và mông của cháu có dấu hiệu bỏng rát, ửng đỏ. “Tôi nghĩ nữ hộ sinh Phượng đã tắm nước quá nóng cho con tôi nên cơ thể cháu mới xuất hiện những vết ửng đỏ như vậy. Khi được hỏi nữ hộ sinh Nguyễn Thị Phượng (người vừa tắm cho bé) không nói gì đã quay lưng bỏ đi”- chị Phượng bức xúc nói.Theo nữ hộ sinh Phượng cho biết: trước đó, tôi đến tắm cho trẻ tại phòng 7, khu hậu phẫu yêu cầu thuộc Khoa sản. Người nhà yêu cầu tắm cho bé bằng nước chè xanh. "Nước chè lúc đó khá nóng nên tôi đã pha nước cho nguội hơn. Sau khi tắm xong, tôi thấy cơ thể bé bình thường nên đã mặc lại áo quần cho bé và giao cho người nhà".Nữ hộ sinh Phượng thừa nhận việc to tiếng với người nhà cháu bé. “Tuy nhiên đó chỉ là nhắc nhở việc người nhà không nên cho bé bú sữa bằng bình nhựa trái quy định. Còn việc tôi không trả lời người nhà vì lúc đó họ có thái độ rất hùng hổ nên tôi quyết định đi báo để cấp trên giải quyết. Tôi khẳng định, vết ửng đỏ của bé không phải do tôi tắm cho bé bằng nước quá nóng” - bà Phượng nói.Khi người nhà yêu cầu bác sĩ khám thì kết luận ban đầu là cháu bị bỏng độ 1, không rõ vì nguyên nhân gì. Ngay sau đó, bác sĩ lại kết luận: Bé chỉ bị viêm da thông thường (?).Ông Hoàng Trọng Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: Qua xem xét, nhận thấy đây chỉ là viêm da thường gặp ở trẻ sơ sinh. Do sự việc xảy ra ở thời điểm “nhạy cảm” về các vấn đề tai biến sản khoa nên người nhà đã có thái độ quá nghiêm trọng. “Bệnh viện sẽ điều tra làm rõ để làm yên lòng người nhà bệnh nhân”- ông Quang hứa.Theo N.Hà (NLĐO)