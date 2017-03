Trẻ thích ăn rau quả nếu hiểu về rau quả

Nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng ĐH bang Portland (Mỹ) công bố trên tạp chí về dinh dưỡng Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cho thấy dạy trẻ về dinh dưỡng sớm sẽ làm tăng sự yêu thích của trẻ với rau quả và cố gắng ăn chúng hơn.

Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 2012-2013 với sự tham gia của học sinh năm trường học ở Portland. Các học sinh được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 chế độ ăn được cho thêm nhiều rau quả hơn nhưng không có thay đổi gì trong chương trình học. Nhóm 2 chế độ ăn có thêm nhiều rau quả và chương trình học có thêm các giờ học về dinh dưỡng. Sử dụng trong nghiên cứu là chín loại rau quả dễ ăn với trẻ em, được chế biến theo công thức đơn giản như cà rốt, khoai tây, bí, củ cải, măng tây, các loại quả mọng…

Kết quả, nhóm 1 chịu thử trung bình 4/9 loại rau quả, nhóm 2 vui vẻ thử cả chín loại rau quả. Việc can thiệp bằng giới thiệu và giáo dục trẻ về dinh dưỡng dù ở mức nhóm 1 hay nhóm 2 đều mang lại kết quả tích cực. Chẳng hạn, trước nghiên cứu có khoảng 44,2% trẻ chịu ăn măng tây thì sau khi có sự can thiệp giáo dục tỉ lệ này tăng lên 78,1%.

