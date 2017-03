Trên 100 công nhân nhập viện sau khi ăn trưa

Bác sĩ Hồ Văn Bình, Giám đốc BV Đa khoa Châu Thành (Hậu Giang), cho biết có 61 công nhân bị ngộ độc nặng. Cơm trưa của công nhân do quán cơm 16 (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) cung cấp với giá 9.000 đồng/suất. Một công nhân cho biết cơm bị thiu, thức ăn có mùi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyên nhân gây ra sốt cao, co giật, nhức mỏi của 23 người tham gia bữa tiệc thịt trăn (xảy ra tại xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, Gia Lai) là do thịt bị nhiễm giun móc. Ngày 23-12, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong cho biết kết quả điều tra vụ ngộ độc thịt trăn cho thấy con trăn bị nhiễm ký sinh trùng và những người ăn thịt, tiết trăn chưa nấu chín đều bị nhiễm bệnh. Như vậy, chuyện mắc “bệnh lạ” sau khi ăn thịt trăn, bị trừng phạt do ăn thịt trăn thiêng, nưa thần như dư luận địa phương thêu dệt là không có cơ sở.

G.TUỆ - N.LINH