Trên 1,2 triệu cuộc gọi tư vấn trẻ em rối nhiễu tâm lý

Tại hội thảo “Báo chí với đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567” do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) tổ chức ngày 17-5 tại Hà Nội, cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em Nguyễn Hải Hữu cho hay so với các cuộc gọi của trẻ em năm 2009-2011, các vấn đề của trẻ em năm 2012 có thay đổi, nổi bật là sự gia tăng của các cuộc gọi về vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm lý trẻ em, đặc biệt là trẻ em có rối nhiễu tâm lý.



Theo ông Hữu, số cuộc gọi liên quan đến rối nhiễu tâm lý ở trẻ em năm 2012 cao hơn 20% so với năm 2011.



Theo L.ANH (TTO)



Ông Hữu nói trong chín năm qua đã có trên 1,2 triệu cuộc gọi đến đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em miễn phí 18001567 để tìm kiếm sự hỗ trợ.