Trên 260.000 lượt người nghèo được khám, cấp thuốc, mổ mắt miễn phí

Trước đó, ngày 23-1, đoàn cũng đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 600 lượt bệnh nhân ở Khánh Bình (An Phú). Tổng giá trị tiền thuốc phát miễn phí trong hai đợt là 50 triệu đồng, do Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang tài trợ.

Ông Trần Văn Mân, Phó Giám đốc Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân tỉnh An Giang, cho biết sau năm năm thành lập đã chủ động phối hợp với nhiều y, bác sĩ ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh ĐBSCL tổ chức khám, cấp thuốc và lắp thủy tinh thể cho hơn 260.000 lượt người với số tiền trên 9 tỉ đồng. Trong đó có đồng bào nghèo ở hai nước láng giềng Lào và Campuchia.

Bà Vũ Kim Hạnh, đại diện BSA trao quà tết cho học sinh nghèo ở Tịnh Biên. Ảnh: VĨNH SƠN

Trong ngày 23-1, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp - BSA (TP.HCM) đã trao 60 suất quà cho học sinh nghèo ở hai huyện biên giới Tịnh Biên và An Phú (An Giang) với tổng giá trị tiền quà hơn 24 triệu đồng.

Toàn bộ quà tặng do các doanh nghiệp tham gia chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” tài trợ.

VĨNH SƠN