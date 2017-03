Trên ôtô, ngồi ở đâu an toàn nhất?

Đọc báo, xem đài gần đây thấy đưa tin mấy tai nạn ôtô tôi sợ quá! Do yêu cầu công việc nên tôi cũng thường đi về bằng ôtô tuyến TP.HCM – Tiền Giang. Bữa hổm nghe trên đài có bác sĩ nào đó nói chọn chỗ ngồi trên xe đúng cách cũng có thể giúp an toàn hơn. Mong bác sĩ nói lại cho cụ thể…” Lê Thị Phúc (Châu Thành, Tiền Giang)



BS Đỗ Ngọc Chánh, khoa cấp cứu ngoại viện, bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM: Trên ôtô khi sự cố xảy ra, vị trí nào ít bị ảnh hưởng bởi chấn động thấp nhất và ảnh hưởng va chạm trực tiếp nhất chính là nơi an toàn nhất. Theo phân luồng giao thông tại Việt Nam, khi hai xe ngược chiều đụng nhau thì khả năng đụng bên trái xe cao hơn bên phải, nên những hành khách ngồi phía phải sẽ có nguy cơ chấn thương ít hơn. Đối với xe bốn chỗ ngồi, vị trí an toàn nhất là hàng ghế phía sau bên phải. Đối với xe nhiều hơn bốn chỗ ngồi, vị trí an toàn nhất là trung tâm của các hàng và dãy ghế, tức là tâm điểm của chiếc xe. Người ở gần thành xe dễ va đập trực tiếp vào thành xe. Vị trí lái xe và vị trí phía trước cạnh lái xe là hai vị trí dễ bị chấn thương nhất vì chịu tác động tức thì khi va chạm xảy ra từ phía trước.



Theo SGTT.VN