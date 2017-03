Trị bệnh bằng... phân

Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Montefiore (New York, Mỹ) đã dùng phân người khỏe cấy cho 77 người bị nhiễm C.diff dai dẳng, kết quả có 70 bệnh nhân (91%) đã cải thiện triệu chứng tiêu chảy với thời gian theo dõi trung bình 17 tháng.



Bệnh viêm ruột do C.diff thường gặp trên những cụ già, nằm viện lâu, đang dùng kháng sinh và có sức đề kháng yếu do bệnh tật. Việc dùng kháng sinh làm chết các vi khuẩn tốt trong hệ tiêu hóa và gây mất cân bằng giữa vi khuẩn tốt và xấu, tạo điều kiện cho C.diff tấn công gây bệnh.



Theo y văn, phương pháp trị bệnh này được nhắc đến từ nhiều thập niên trước tại một số nước trên thế giới.



Theo BS HUỲNH KHIÊM HUY

(TTTO, ournal of Clinical Gastroenterology)