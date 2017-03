Trị mụn phải trị từ trong

Nhiều nguyên nhân dẫn đến mụn nhọt, có thể do tích tụ nhiều độc tố trong cơ thể, do táo bón, do ăn uống không điều độ hoặc quá kiêng khem, do lạm dụng thuốc, uống quá ít nước làm cho mụn nhọt dễ nảy sinh và nổi nhiều nốt trên mặt gây khó chịu. Mụn cũng làm mất tự tin nhất là đối với phần đông lứa tuổi thanh thiếu niên, dậy thì. Nhiều người sử dụng rất nhiều loại thực phẩm chức năng, dược phẩm cũng như mỹ phẩm, hao tốn nhiều tiền bạc nhưng vẫn khó tìm được một làn da mịn màng như xưa.

Ngoài 40 tuổi vẫn bị mụn

Hậu quả của mụn thì khôn lường nhưng ít ai coi trọng bởi cho rằng chỉ là bệnh phổ biến ngoài da, sau độ tuổi dậy thì sẽ hết. Tuy nhiên, thực chất có những người ngoài tuổi 40 vẫn bị mụn, thậm chí là mụn bọc khó lành. Nếu không biết cách giữ vệ sinh da, hay dùng tay bấm nặn, tự sử dụng các loại thuốc qua quảng cáo, lạm dụng kem bôi da, dưỡng da chẳng những không mang lại hiệu quả mà càng làm cho mụn nhọt bị viêm tấy và làn da dễ bị thâm nám hơn, nặng hơn có thể bị biến chứng, dẫn đến nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng.

Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng này là do chứng tích nhiệt trong cơ thể và thường biểu hiện ra bên ngoài da, làm nổi mụn sưng đỏ, ngứa ngáy, đôi khi có mủ. Nếu như gan yếu không đảm bảo được vai trò thải độc và chuyển hóa tốt thì hiện tượng tích độc càng tăng. Riêng đối với phụ nữ thì khi bị mụn thường có cảm giác xấu hổ và lo lắng thái quá dẫn đến khí huyết uất kết, không thông, rối loạn kinh nguyệt và vì vậy làm cho mụn càng nổi nhiều hơn nhất là trong giai đoạn hành kinh.

Trong uống, ngoài thoa

Tuy vậy cũng không khó để giữ cho làn da sáng đẹp, chỉ cần chú ý các điểm sau đây để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị mụn nhanh hơn:

Uống nhiều nước: Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy chỉ cần mỗi sáng thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong uống liền khoảng nửa lít nước. Còn trong ngày thì vẫn uống bình thường theo nhu cầu của cơ thể, tối thiểu 2-3 lít, chỉ trong hai tuần liên tiếp bạn sẽ thấy có sự biến đổi của làn da, da sẽ tươi nhuận và sáng đẹp hơn.

Ăn uống hợp lý: Thực phẩm ảnh hưởng nhiều đến tình trạng của da, nhiều loại rau củ quả có tác dụng bảo vệ và tăng cường thải độc cho gan, tăng cường hoạt động của tế bào gan, mặt khác còn nâng cao hệ miễn dịch trong cơ thể. Mặc dù, hiện nay ngoài thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc mang danh nghĩa thực phẩm chức năng giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể và nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da đã làm nhiều chị em bạn gái tin tưởng và tốn nhiều tiền bạc nhưng sau đó thì mụn vẫn hoàn mụn. Ngoài ra tùy theo cơ địa của từng người mà tác dụng của thuốc và mỹ phẩm có thể vô hiệu hoặc tác dụng ngược lại. Chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giúp bạn điều chỉnh được vấn đề này. Tránh ăn nhiều chất cay, ngọt, béo, bột, dễ sinh nhiệt, ăn nhiều rau trái có chứa chất oxy hóa tế bào để bảo vệ làn da, chống lão hóa da.

Ăn các loại rau củ quả nhiều màu sắc đỏ, cam, vàng, xanh, tím… thường gặp như cam, chanh, bưởi, dâu tây, sơ ri, cà chua, cà rốt, hoa bí, hoa điên điển, cải xanh, rau diếp, lá sương sâm, rong biển, củ nghệ… Các loại rau quả này có chứa nhiều vitamin A, B, C, acid hữu cơ và nhiều khoáng tố vi lượng có tác dụng tăng cường thải độc gan, nâng cao sức đề kháng cơ thể và chống nhiễm trùng da. Nên tận hưởng hết các loại rau củ quả này vì rất có lợi cho da, giúp làn da khỏe mạnh và sạch mụn. Không nên ăn một loại trong nhiều ngày mà nên ăn mỗi thứ một ít và thay đổi mỗi ngày.

Riêng nghệ, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây chứng minh Curcumin trong nghệ có khả năng giải độc và bảo vệ gan, tăng hồng cầu, loại bỏ cholesterol xấu, điều hòa huyết áp, hạ mỡ máu, chống béo phì, xóa bỏ tàn nhang, da đồi mồi, mụn trứng cá, chống rụng tóc, chống ung thư, mỗi ngày chỉ cần ăn một muỗng nhỏ bột nghệ chế biến trong các món ăn là đủ.

Các cây cỏ có vị đắng: Nhóm này có tác dụng làm mát cơ thể, thanh nhiệt giải độc, như rau má, artichaud, mướp tây, mướp đắng, rau đắng đất, bông so đũa… giúp cơ thể dễ dàng thanh lọc nhất là trong mùa nắng nóng, nên chế biến dạng đơn giản nhất, có thể dùng tươi, nước ép, nấu canh đều giúp cho da tươi nhuận và tốt cho cơ thể.

Các cây cỏ làm mát huyết, thanh nhiệt lợi tiểu như rau mã đề, cỏ tranh, râu bắp, bột sắn dây, giúp gia tăng sự bài tiết nước tiểu, gia tăng thải độc cơ thể, mỗi ngày uống một ly thay cho một ly nước lọc cũng rất tốt.

Các loại hoa như hoa đào, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, nhờ nhóm tinh dầu và polyphenol có trong các loại hoa này có tác dụng sát trùng và phá hủy các gốc tự do trong tế bào gây hại cho da, sử dụng nước sắc từ các loại hoa này để uống trong và thoa ngoài da hoặc rửa mặt mỗi ngày có tác dụng làm sạch da, chữa mụn, nhất là các mụn có mủ, rất tốt cho những trường hợp da thâm nám, khô ráp.

Tóm lại, da tuy ở bên ngoài nhưng muốn có làn da đẹp vẫn phải đẹp từ gốc bên trong thân thể, chỉ cần điều chỉnh cách ăn uống, “trong uống” trước rồi hãy đến “ngoài thoa” và giữ vệ sinh da đúng cách, không nên nghe các lời quảng cáo hoặc phó thác sinh mệnh cho thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.

DS LÊ KIM PHỤNG