Trực tuyến: “Bảo vệ mắt khi ra đường nắng nóng”

Khách mời giao lưu trực tuyến: 1- Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM 2- Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM



Trần Thanh Tùng - Nam 48 tuổi

Tôi hiện cận và loạn khoảng 5 độ hơn. Như thế khi đeo kính mát lại không có độ nào rất nguy hiểm khi đi đường. Xin hỏi mắt kính Double Shield có loại vừa là kính râm vừa là kính cận không? Nếu có phải mua ở đâu? Xin cảm ơn

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Double Shield có dòng sản phẩm cho người cận thị. Bạn có thể kẹp tròng kính mát phía trước kính cận khi ra đường. Bạn có thể tham khảo thêm tại website http://www.doubleshield.com.vn/productbycategory.aspx?catId=18

Khánh Vân - Nữ 23 tuổi

Khi trời nắng, nếu ra đường không đeo kính bảo vệ thì mắt có bị ảnh hưởng không? Không đeo kính bảo hộ khi ra đường nắng nóng trong thời gian dài thì mắt có bị gì không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Trong ánh sáng mặt trời luôn luôn có tia cực tím. Tia cực tím có 3 loại. Tia UVC có bước sóng từ 100-280 nm, UVB có bước sóng từ 280-320 nm và UVA có bước sóng từ 300-400 nm. Tia UVC có bước sóng ngắn nhất nên gây hại cho mắt nhất. Tuy nhiên, UVC được lọc bởi tầng ozone nên không ảnh hưởng đến mắt. Chủ yếu tia UVB và UVA có ảnh hưởng đến mắt.

UVA và UVB gây đục thủy tinh thể, kích thích mộng thịt phát triển hoặc có thể gây thoái hoái hoàng điểm (điểm vàng trong mắt dùng để nhìn chi tiết). Do đó khi đi nắng thì nên đeo kính mát để lọc bớt cường độ ánh sáng làm dịu mắt, đồng thời kính mát phải lọc được tia UV và phải lọc được hết UVA. Khi đó kính mát sẽ được ghi là bảo vệ 100% hoặc là UV 400.

Khi ra đường, nếu không đeo kính mát để bảo vệ mắt khi trời nắng thì có thể bị chói mắt và mắt sẽ bị tác hại bởi tia UV. Nếu bạn đeo kính mát phải thỏa những tiêu chuẩn của kính mắt. Sau đây là một số tiêu chuẩn của kính mát:

1- Kính mát phải sậm màu và tạo cảm giác thoải mái và vẫn còn thấy đường khi đi. Kính mát sẽ lọc khoảng 75%-85% lượng ánh sáng.

2- Cảnh vật nhìn qua kính không được biến dạng hoặc gợn sóng.

3- Màu xám (màu khói) và màu nâu (màu trà) thường ít ảnh hưởng đến việc cảm nhận về màu sắc.

4- Kính phải có tính chống va đập, phải làm bằng nhựa hoặc là nhựa dai (Polycarbonate). Tròng kính làm bằng Polycarbonate có tính lọc UV tự nhiên.

5- Kính mát cũng cần cong ôm lấy gương mặt để đảm bảo ngăn được những tia sáng xiên.

6- Quan trọng nhất kính mát phải đảm bảo lọc được tia UV đến bước sóng 400nm.

Nếu bạn muốn đeo kính mát lâu và không bị khó chịu thì bạn phải mua kính đạt những tiêu chuẩn trên.





Ngọc Phượng - Nữ 26 tuổi

Trên thị trường hiện nay có nhiều kính đi đường kém chất lượng không? Làm sao biết kính này kém chất lượng? Nên mua kính ở đâu đỡ bị mua nhầm hàng dỏm, hàng giả? Cám ơn.

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Bạn nên mua những sản phẩm có nguồn gốc và có chứng nhận chất lượng vì thị trường mắt kính hiện nay khá tràn lan. Bạn hãy tìm thông tin “Hệ thống phân phối” trên website http://www.doubleshield.com.vn/ để mua được kính chính hiệu Double Shield.



bao vuong - Nam 34 tuổi

Con trai tôi 6 tuổi, mỗi ngày tôi thường chở con đến trường bằng xe máy, đi ngoài đường nắng mà cháu không đeo mắt kính thì mắt có sao không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Như đã nêu ở trên, tia UV có tác hại đến mắt của mọi người nếu đi ra nắng mà không đeo kính. Tuy nhiên, trẻ em thường nhạy cảm với tia UV hơn vì môi trường trong suốt của mắt ở trẻ em thường trong suốt hơn người lớn. Do đó, tia UV sẽ vào võng mạc nhiều hơn.

Vì vậy trẻ em rất cần đeo kính bảo vệ mắt khi ra nắng. Mặc khác, trẻ em thường chơi ngoài trời nhiều hơn người lớn nên dễ bị ảnh hưởng của tia cực tím hơn. Ngoài ra, kính độ bình thường cũng có loại lọc tia cực tím tốt. Nếu mắt trẻ có tật khúc xạ thì đeo kính độ có lọc tia cực tím tốt cũng có tác dụng bảo vệ mắt.



Bích Liên - Nữ 21 tuổi

Đi ngoài đường trời nắng không đeo mắt kính bảo hộ thì bụi sẽ vô mắt. Ngoài ra, còn cái gì sẽ làm hại mắt nữa ạ?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Khói bụi là tác nhân gây viêm mắt do dị ứng. Ngoài ra, bụi cũng có gây nên dị vật ở mắt. Mặt khác, ta cần đeo kính mát có lọc tia cực tím (UV) để bảo vệ mắt. Nếu đi xe về đêm có thể đeo kính trong để bảo vệ mắt.



Nguyễn Văn Côn - Nam

Nhờ ông Hậu trả lời giúp tôi làm sao nhận biết kính đi đường đúng hãng Double Shield? Kính này sử dụng trong thời gian bảo lâu? Khi nào nên thay đổi kính?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Để không lo lắng việc mua kính giả, bạn nên mua tại các cửa hàng trong hệ thống phân phối chính thức. Bạn nên thay kính mới khi tròng kính không còn đủ độ trong do trầy xước.

Thái Thị Lành - Nữ 40 tuổi

Xin chương trình cho biết kính Double Shield dành đi đường giá người lớn bao nhiêu, trẻ em bao nhiêu? Hiện bán ở đâu?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Giá cả kính tùy theo từng loại. Bạn có thể tham khảo trên website www.doubleshield.com.vn/ .Tìm nơi mua hàng tại mục “Hệ thống phân phối”.

Hùng Văn - Nam 43 tuổi

Mắt kính của Double Shield có gì nổi trội hơn các loại mắt kính khác. Ý tôi muốn hỏi về chất lượng sản phẩm cũng như nguồn gốc xuất sứ của nó đấy?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Kính của Double Shield có chất lượng đạt các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng mắt như ANZI (Hoa Kỳ), CE (châu Âu), TCVN (Quatest 3). Sản phẩm được nhập khẩu từ Đài Loan.

Truong Thi Thu Thuy - Nữ 30 tuổi

Tôi nghe nói đi ngoài đường dưới trời nắng thì tia cực tím sẽ làm hư mắt, có đúng không? Tia cực tím là gì? Để tia cực tím không lọt vô mắt thì tôi phải làm gì?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Đúng là tia cực tím (UV) có tác hại đến mắt. Trong ánh sáng mặt trời luôn luôn có tia cực tím. Tia cực tím có 3 loại. Tia UVC có bước sóng từ 100-280 nm, UVB có bước sóng từ 280-320 nm và UVA có bước sóng từ 300-400 nm. Tia UVC có bước sóng ngắn nhất nên gây hại cho mắt nhất. Tuy nhiên, UVC được lọc bởi tầng ozone nên không ảnh hưởng đến mắt. Chủ yếu tia UVB và UVA có ảnh hưởng đến mắt.



UVA và UVB gây đục thủy tinh thể, kích thích mộng thịt phát triển hoặc có thể gây thoái hoái hoàng điểm (điểm vàng trong mắt dùng để nhìn chi tiết). Do đó khi đi nắng thì nên đeo kính mát để lọc bớt cường độ ánh sáng làm dịu mắt, đồng thời kính mát phải lọc được tia UV và phải lọc được hết UVA. Khi đó kính mát sẽ được ghi là bảo vệ 100% hoặc là UV 400.

Trung Dung - Nam 37 tuổi

Tôi nghe nói nếubuổi tối đi ra đường hay ban ngày mà không mang kính thì sẽ bị khô giác mạc? Bác sĩ tư vấn giúp tôi!

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Một số người dễ bị khô mắt vì lượng nước mắt tiết ra ít hơn bình thường hoặc bay hơi quá nhanh. Do đó, nếu chạy xe máy mà không đeo kính bảo vệ có thể làm cho nước mắt bốc hơi nhanh hơn, có thể gây khô mắt và tạo ra cảm giác khó chịu nêu trên.



Minh Vy - Nữ 40 tuổi

Mắt tôi thường xuyên bị mỏi và đỏ có phải là do đi đường buổi tối không đeo kính bảo vệ mắt hay không? ban ngày thì tôi có đeo kính, nhưng buổi tối thì rất ít khi đeo?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Như vậy là mắt bạn có tật khúc xạ và nếu không đeo kính hoặc đeo kính không đúng độ có thể gây mờ và mỏi mắt. Do đó, khi đi xe về đêm cũng cần phải đeo kính điều chỉnh. Kính điều chỉnh cần được đo đúng độ, có xử lý chống lóe. Việc đeo kính để đi xe về đêm sẽ giúp cho bạn thấy rõ đường đi, giúp che bụi và dị vật khỏi bay vào mắt.



Trần Mạnh Hùng - Nam 45 tuổi

tôi thường đi công việc ra ngoài những lúc trời nắng gắt nhưng không đeo kính mát,trong một lần đi công tác xa trời rất nắng tôi ghé vào một sạp bán kính bên vệ đường mua 1 cái kính với giá chỉ 15.000đ (nghe nói có kính giá vài triệu đồng) đeo cho đến bây giờ mỗi khi đi đâu xa tôi lại lấy ra đeo mà không nhận biết gì. hỏi:1- Có phải mua kính giá càng cao thì đeo càng có lợi cho mắt. 2- nếu đi ngoài nắng thường xuyên mà không đeo thì có ảnh hưởng gì đến mắt?. 3- đeo mà không biết mắt kính đó có đạt chất lượng không thì ảnh hưởng gì?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Giá cả không hoàn toàn quyết định chất lượng của mắt kính mà quan trọng là nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng của nhãn hiệu kính và nhà phân phối. Bạn nên bảo vệ mắt dưới trời nắng để tránh các tác nhân gây hại như nắng chói, tia cực tím, dị vật, khói bụi trong không khí…

Thanh Hà - Nữ

Tôi nghe nói kính đi đường Double Shield giá khá rẻ, vậy chất lượng có tốt cho mắt không?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Kính bảo hộ được sản xuất hàng loạt, mẫu mã ổn định, chi phí thiết kế và khuôn mẫu thấp nên giá thành không cao. Hơn nữa ngành mắt kính bảo hộ được chính phủ hỗ trợ từ sản xuất đến kinh doanh nên giá cả phù hợp với người tiêu dùng ở mọi giới. Mục tiêu chính của kính bảo hộ là bảo vệ mắt nên yếu tố chất lượng và an toàn là yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố này đã được các tiêu chuẩn chất lượng chứng thực.

Phạm Gia Định - Nam 29 tuổi

Tôi nghe nhiều người nói tập thể dục sẽ giúp bảo vệ đôi mắt tốt hơn. Như vậy có đúng không? Nếu đúng thì tập thể dục như thế nào mới bảo vệ được đôi mắt?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Chưa có nghiên cứu nào đưa ra được bằng chứng cụ thể có thể làm giảm hoặc ngăn không cho tật khúc xạ xuất hiện. Do đó, việc đi khám mắt khi có mờ mắt hoặc các dấu hiệu bất thường khác như mỏi mắt, nhức đầu là cần thiết để phát hiện có mắc tật khúc xạ và đeo kính điều chỉnh phù hợp là cần thiết.



Đồng Hùng Văn - Nam 43 tuổi

Bác sĩ Long có tư vấn giúp tôi khi đi ngoài đường nếu bị bụi, cát, côn trùng bay vào mắt thì tôi phải xử lý như thế nào để không bị hư mắt? cảm ơn BS Long!

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Nếu có bụi, dị vật hoặc côn trùng bay vào mắt bạn nên rửa mắt ngay bằng nước muối sinh lý (bán dưới dạng chai nhỏ mắt ở các tiệm thuốc tây), rửa mắt thật nhiều. Sau đó, nếu không cảm thấy dễ chịu (vẫn cảm thấy cộm, xốn nhiều) thì nên đến bệnh viện mắt để khám.



Thanh Lan - Nữ 35 tuổi

Nhờ chuyên gia chỉ giùm tôi cách bảo quản kính đi đường để sử dụng được lâu.

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Để bảo quản kính, bạn không nên để kính trong môi trường có nhiệt độ cao, tránh va đập. Khi tháo hay đeo kính nên dùng hai tay. Khi tròng kính bị bẩn do cát hay bụi, bạn nên lau kính bằng dung dịch rửa kính và khăn mềm dùng lau kính để tránh trầy xước.

Trần Mạnh Thắng - Nam 45 tuổi

tôi thường đi công việc ra ngoài những lúc trời nắng gắt nhưng không đeo kính mát,trong một lần đi công tác xa trời rất nắng tôi ghé vào một sạp bán kính bên vệ đường mua 1 cái kính với giá chỉ 15.000đ (nghe nói có kính giá vài triệu đồng) đeo cho đến bây giờ mỗi khi đi đâu xa tôi lại lấy ra đeo mà không thấy gì.

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:





Bạn có thể tham khảo một số tiêu chuẩn về kính mát dưới đây:

Kính mát rẻ tiền có thể không đảm bảo được các tiêu chuẩn về kính mát chuẩn, có thể không lọc được tia cực tím, do đó có khi không có tác dụng bảo vệ mắt. Muốn biết kính có lọc được tia cực tím không thì phải đo qua máy đo độ lọc tia cực tím.Bạn có thể tham khảo một số tiêu chuẩn về kính mát dưới đây: 1- Kính mát phải sậm màu và tạo cảm giác thoải mái và vẫn còn thấy đường khi đi. Kính mát sẽ lọc khoảng 75%-85% lượng ánh sáng.

2- Cảnh vật nhìn qua kính không được biến dạng hoặc gợn sóng.

3- Màu xám (màu khói) và màu nâu (màu trà) thường ít ảnh hưởng đến việc cảm nhận về màu sắc.

4- Kính phải có tính chống va đập, phải làm bằng nhựa hoặc là nhựa dai (Polycarbonate). Tròng kính làm bằng Polycarbonate có tính lọc UV tự nhiên.

5- Kính mát cũng cần cong ôm lấy gương mặt để đảm bảo ngăn được những tia sáng xiên.

6- Quan trọng nhất kính mát phải đảm bảo lọc được tia UV đến bước sóng 400nm. Nếu bạn muốn đeo kính mát lâu và không bị khó chịu thì bạn phải mua kính đạt những tiêu chuẩn trên.





Trần Lê Hồng Thanh - Nam 38 tuổi

Thưa ông Hậu, tôi muốn hỏi có kính đi đường Double Shield dành cho người cận thị và viễn thị không?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Kính Double Shield có dòng sản phẩm cho cận thị và viễn thị. Bạn hãy xem thêm thông tin tại các mục “kính viễn thị”, “kính cận thị” và “kính mát lắp ghép” trên website http://www.doubleshield.com.vn/

Tran Thanh Sang - Nam 46 tuổi

Có loại kình bảo vệ Double Shield dành cho trẻ từ 6-14 tuổi không? Lứa tuổi này đeo kính Double Shield dành cho người lớn thì có được không?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Kính Double Shield có kính cho trẻ em dùng cả ban ngày và ban đêm. Trẻ em không nên đeo kính người lớn vì tròng kính không vừa sẽ không kín mắt, không bảo vệ tốt mắt cho trẻ. Bạn xem thêm thông tin trong mục “Kính trẻ em” tại website http://www.doubleshield.com.vn/

Thảo My - Nữ 30 tuổi

Xin Bác sĩ cho biết những điều gì cần lưu ý để bảo vệ mắt? (thí dụ như đeo kính, nhỏ thuốc gì?...). Rất cám ơn BS

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Thứ nhất, nếu bạn có tật khúc xạ nên đi đo kính và đeo kính điều chỉnh đúng độ. Kỹ thuật viên khúc xạ, chuyên viên khúc xạ hoặc bác sĩ mắt sẽ tư vấn cho bạn loại kính phù hợp. Nếu bạn ngoài 40 tuổi có thể đã có lão thị (nhìn gần không rõ hoặc mỏi mắt) thì cũng cần phải đeo kính lão thị phù hợp.



Thứ hai, khi ra nắng cần đeo kính mát bảo vệ mắt. Kính mát cũng cần phải thỏa những điều kiện sau:



1- Kính mát phải sậm màu và tạo cảm giác thoải mái và vẫn còn thấy đường khi đi. Kính mát sẽ lọc khoảng 75%-85% lượng ánh sáng.

2- Cảnh vật nhìn qua kính không được biến dạng hoặc gợn sóng.

3- Màu xám (màu khói) và màu nâu (màu trà) thường ít ảnh hưởng đến việc cảm nhận về màu sắc.

4- Kính phải có tính chống va đập, phải làm bằng nhựa hoặc là nhựa dai (Polycarbonate). Tròng kính làm bằng Polycarbonate có tính lọc UV tự nhiên.

5- Kính mát cũng cần cong ôm lấy gương mặt để đảm bảo ngăn được những tia sáng xiên.

6- Quan trọng nhất kính mát phải đảm bảo lọc được tia UV đến bước sóng 400nm.



Nếu bạn muốn đeo kính mát lâu và không bị khó chịu thì bạn phải mua kính đạt những tiêu chuẩn trên.

Kính mát cũng có thể có độ cận, viễn, loạn (và ngay cả độ lão) để dùng cho những người có tật khúc xạ.

Thứ ba, nếu bạn hay khô mắt hoặc là cảm giác khó chịu khi làm việc với máy tính thì có thể nhỏ thêm nước mắt nhân tạo.



Tuyết - Nữ 25 tuổi

Mua kính đi đường Double Shield có được bảo hành không? Trong trường hợp nào thì được đổi lại kính Double Shield mới?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Hàng Double Shield đảm bảo tròng kính không vỡ. Vì vậy kính chỉ được bảo hành đổi mới khi tròng bị vỡ.

Lê Minh - Nam 33 tuổi

Măt tôi hay hoe đỏ, và có cảm giác đau vùng mắt khi đi trong trưa nắng nóng. Cho hỏi lý do vì sao vậy? Liệu mắt có ảnh hưởng gì khi điều này kéo dài?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Triệu chứng của bạn mô tả chưa rõ nhưng có một số tình trạng sau có thể bị khó chịu khi ra trời nắng:



1- Người có tật khúc xạ (viễn hoặc loạn thị).

2- Những người nhạy cảm với ánh sáng.

3- Có một số bệnh lý về mắt làm mắt nhạy cảm hơn với ánh sáng.



Bạn cần phải khám ở bệnh viện có chuyên khoa mắt để được chẩn đoán chính xác.



Một độc giả - Nam

Kính bảo vệ Double Shield làm bằng chất liệu gì? Dễ bị trầy xướt không?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Tròng kính Dounle Shield làm bằng Polycarbonate có ưu điểm nhẹ, dẻo, bền; độ chiết xuất cao chịu được va đập, chống trầy xước. Việc chọn Polycarbonate làm tròng kính là một sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.



Lê Đình Nghĩa - Nam 40 tuổi

Chuyên gia có thể cho tôi lời khuyên nên mua kính đi đường dưới nắng nóng làm bằng chất liệu nào là tốt nhất?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Nếu bạn không có tật khúc xạ thì việc chọn kính mát thì nên chọn kính mát dựa trên những tiêu chuẩn sau:



1- Kính mát phải sậm màu và tạo cảm giác thoải mái và vẫn còn thấy đường khi đi. Kính mát sẽ lọc khoảng 75%-85% lượng ánh sáng.

2- Cảnh vật nhìn qua kính không được biến dạng hoặc gợn sóng.

3- Màu xám (màu khói) và màu nâu (màu trà) thường ít ảnh hưởng đến việc cảm nhận về màu sắc.

4- Kính phải có tính chống va đập, phải làm bằng nhựa hoặc là nhựa dai (Polycarbonate). Tròng kính làm bằng Polycarbonate có tính lọc UV tự nhiên.

5- Kính mát cũng cần cong ôm lấy gương mặt để đảm bảo ngăn được những tia sáng xiên.

6- Quan trọng nhất kính mát phải đảm bảo lọc được tia UV đến bước sóng 400nm.

Nếu bạn muốn đeo kính mát lâu và không bị khó chịu thì bạn phải mua kính đạt những tiêu chuẩn trên.



Nếu bạn có tật khúc xạ thì nên đeo tròng nhựa (Plastic) có độ khúc xạ điều chỉnh. Sau đó, nhuộm màu và nhuộm lọc UV để bảo vệ mắt. Ngoài ra, còn có một số chất liệu khác có thể làm tròng kính mát:



1- Tròng kính đổi màu (làm bằng nhựa hoặc thủy tinh). Hiện nay tròng nhựa đổi màu là thông dụng nhất.

2- Tròng kính có lớp Polaroid, có tác dụng lọc các tia sáng chói từ bề mặt như mặt đường, mặt nước (ví dụ sử dụng cho những người lái xe, hoặc đi câu cá).



Tran Nha Tam - Nữ 45 tuổi

Toi bi vien thi 3.00, kinh lao 4.50, dang deo kinh da tieu, xin hoi ths. Hoai Long, toi muon mo het do xa va gan duoc khong, bang cach nao? Cam on

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Hiện nay, Khoa Khúc xạ - Bệnh viện Mắt TP. HCM có nhận khám và điều trị cho những bệnh nhân có tật khúc xạ và lão thị như bạn. Bạn có thể đến Khoa Khúc xạ để bác sĩ có thể khám và tư vấn cho bạn phương pháp phẫu thuật phù hợp.



Huy Hoang - Nam 37 tuổi

Tôi nghe nói ánh nắng mặt trời không chỉ gây cho mắt cảm giác chói lòa, mệt mỏi. Nguy hiểm hơn, những bức xạ từ ánh nắng mặt trời có thể làm gia tăng các bệnh mắt nguy hiểm như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, mộng thịt….hay thậm chí là ung thư. Xin hỏi có đúng không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Trong ánh nắng mặt trời có tia cực tím gây tác hại. Tia cực tím có 3 loại. Tia UVC có bước sóng từ 100-280 nm, UVB có bước sóng từ 280-320 nm và UVA có bước sóng từ 300-400 nm. Tia UVC có bước sóng ngắn nhất nên gây hại cho mắt nhất. Tuy nhiên, UVC được lọc bởi tầng ozone nên không ảnh hưởng đến mắt. Chủ yếu tia UVB và UVA có ảnh hưởng đến mắt.



UVA và UVB gây đục thủy tinh thể, kích thích mộng thịt phát triển hoặc có thể gây thoái hoái hoàng điểm (điểm vàng trong mắt dùng để nhìn chi tiết). Do đó khi đi nắng thì nên đeo kính mát để lọc bớt cường độ ánh sáng làm dịu mắt, đồng thời kính mát phải lọc được tia UV và phải lọc được hết UVA. Khi đó kính mát sẽ được ghi là bảo vệ 100% hoặc là UV 400.



Tia cực tím cò gây ung thư hay không thì hiện tại chưa rõ.

Phương Phương - Nữ 27 tuổi

Ban ngày nắng chói rất cần đeo kính mát. Vậy ban đêm không nắng có cần thiết đeo kính bảo vệ hay không?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Ban đêm mắt người thường mở to hơn ban ngày nên gió côn trùng, bụi và dị vật dễ bay vào mắt, dễ gây khô mắt, viêm mắt, chấn thương mắt và nguy hiểm khi đang lái xe. Do đó, khi đi đường ban đêm bạn nên đeo kính trong bảo vệ mắt.

Nguyễn Hoàng - Nam 35 tuổi

Tôi muốn mua một mắt kính mát để đi đường cho con gái tôi (2,5 tuổi). Cháu đến trường mỗi ngày, nhà hơi xa trường. Tôi đi nhiều cửa hàng mắt kính nhưng không biết nên chọn loại nào vì không yên tâm chất lượng, sợ ảnh hưởng mắt của con sau này. Nhờ bác sỹ tư vấn mua mắt kính những loại nào là tốt, mua ở đâu ạ? Cảm ơn bác sỹ

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Tia UV có tác hại đến mắt của mọi người nếu đi ra nắng mà không đeo kính. Tuy nhiên, trẻ em thường nhạy cảm với tia UV hơn vì môi trường trong suốt của mắt ở trẻ em thường trong suốt hơn người lớn. Do đó, tia UV sẽ vào võng mạc nhiều hơn.



Vì vậy trẻ em rất cần đeo kính bảo vệ mắt khi ra nắng. Mặc khác, trẻ em thường chơi ngoài trời nhiều hơn người lớn nên dễ bị ảnh hưởng của tia cực tím hơn. Ngoài ra, kính độ bình thường cũng có loại lọc tia cực tím tốt. Nếu mắt trẻ có tật khúc xạ thì đeo kính độ có lọc tia cực tím tốt cũng có tác dụng bảo vệ mắt.



Muốn mua kính mát đảm bảo chất lượng bạn nên đến những cửa hàng uy tín và chọn mua những sản phẩm có rõ nguồn gốc xuất xứ có tem chống hàng giả có bảo hành đầy đủ.



anh thi - Nữ 40 tuổi

Tôi ở huyện xa vậy , muốn mua vể dung phải làm sao, mua bang cách nào ?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Để mua hàng, bạn có thể nhờ người thân tại TP.HCM hoặc chọn những cách sau:



1. Thanh toán:

- Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Tài khoản: Trần Chí Hậu - Số: 14010000198385 - Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn.

- Chuyển tiền qua xe liên tỉnh.



2.Nhận hàng:

- Nhận hàng dạng bưu phẩm do bưu điện chuyển phát nhanh (EMS).

- Nhận hàng từ trạm vận chuyển của xe liên tỉnh.



Lưu ý: Người mua chịu phí vận chuyển (cước phí tuỳ theo lượng hàng và khoảng cách nhưng không đắt).



Nguyễn Lê Phi - Nam 22 tuổi

Mang kính đi đường trong trời nắng cần phải mang đúng cách không? Mang như thế nào? Mang sai cách thì ảnh hưởng tới mắt ra sao?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Xin gửi bạn một số tiêu chuẩn về kính mát để tham khảo:



1- Kính mát phải sậm màu và tạo cảm giác thoải mái và vẫn còn thấy đường khi đi. Kính mát sẽ lọc khoảng 75%-85% lượng ánh sáng.

2- Cảnh vật nhìn qua kính không được biến dạng hoặc gợn sóng.

3- Màu xám (màu khói) và màu nâu (màu trà) thường ít ảnh hưởng đến việc cảm nhận về màu sắc.

4- Kính phải có tính chống va đập, phải làm bằng nhựa hoặc là nhựa dai (Polycarbonate). Tròng kính làm bằng Polycarbonate có tính lọc UV tự nhiên.

5- Kính mát cũng cần cong ôm lấy gương mặt để đảm bảo ngăn được những tia sáng xiên.

6- Quan trọng nhất kính mát phải đảm bảo lọc được tia UV đến bước sóng 400nm.

Nếu bạn muốn đeo kính mát lâu và không bị khó chịu thì bạn phải mua kính đạt những tiêu chuẩn trên.

Nếu bạn đeo kính mát không đúng chuẩn có thể bị nhức mỏi mắt, nhìn màu sắc có thể bị sai và không được bảo vệ mắt khỏi tia cực tím.

Minh Hòa - Nữ 40 tuổi

Cho tôi hỏi sử dụng kính bảo vệ khi ra đường nhựa trời nắng nóng của người lớn và trẻ em có khác nhau không?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Kính của người lớn và trẻ em chỉ khác nhau về kích thước. Mọi yếu tố tính năng bảo vệ mắt đều như nhau. Bạn nên chọn kính vừa với khuôn mặt sẽ đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.



Nguyễn Văn Thắng - Nam 39 tuổi

Gần đây trên thị trường có loại kính Polarized hay còn gọi là kính chống chói. Xin hỏi chất lượng chống tia UV của loại này thế nào?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Kính mát Polarized có đặc tính chống những tia phản xạ từ bề mặt (mặt đường hoặc mặt nước, thích hợp cho những người chạy xe hoặc bị phản xạ ánh sáng từ mặt đường hoặc những người câu cá bị phản xạ từ mặt nước...). Lớp Polarized không có tác dụng lọc tia cực tím (UV), cần phải có xử lý lọc tia cực tím riêng thì kính mát mới có tác dụng bảo vệ mắt khỏi tia cực tím.



Tran Nha Tam - Nữ 45 tuổi

Neu toi deo kinh co do nhung muon nhuom mau nhu kinh mat co duoc khong, nhuom noi nao cho chat luong

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Tròng nhựa điều chỉnh tật khúc xạ có thể xử lý nhuộm màu và lọc tia cực tím. Bạn có thể yêu cầu cửa hàng kính nơi đo kính cho bạn làm loại tròng này.



Một giải pháp khác là sử dụng kính mát lắp ghép (Clip on) cũng rất tiện lợi vì có lọc tia cực tím và cả Polazroid và có thể tháo ra khi đi đêm.



Pham Ngoc Quyen - Nam 24 tuổi

Nếu ra đường nắng nóng nhưng sử dụng kính bảo vệ không chất lượng thì mắt bị hại ra sao? Có dễ bị cận hay viễn thị không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Tia cực tím có 3 loại. Tia UVC có bước sóng từ 100-280 nm, UVB có bước sóng từ 280-320 nm và UVA có bước sóng từ 300-400 nm. Tia UVC có bước sóng ngắn nhất nên gây hại cho mắt nhất. Tuy nhiên, UVC được lọc bởi tầng ozone nên không ảnh hưởng đến mắt. Chủ yếu tia UVB và UVA có ảnh hưởng đến mắt.



UVA và UVB gây đục thủy tinh thể, kích thích mộng thịt phát triển hoặc có thể gây thoái hoái hoàng điểm (điểm vàng trong mắt dùng để nhìn chi tiết). Do đó khi đi nắng thì nên đeo kính mát để lọc bớt cường độ ánh sáng làm dịu mắt, đồng thời kính mát phải lọc được tia UV và phải lọc được hết UVA. Khi đó kính mát sẽ được ghi là bảo vệ 100% hoặc là UV 400.



Khi ra đường, nếu không đeo kính mát để bảo vệ mắt khi trời nắng thì có thể bị chói mắt và mắt sẽ bị tác hại bởi tia UV. Nếu bạn đeo kính mát phải thỏa những tiêu chuẩn của kính mắt. Sau đây là một số tiêu chuẩn của kính mát:



1- Kính mát phải sậm màu và tạo cảm giác thoải mái và vẫn còn thấy đường khi đi. Kính mát sẽ lọc khoảng 75%-85% lượng ánh sáng.

2- Cảnh vật nhìn qua kính không được biến dạng hoặc gợn sóng.

3- Màu xám (màu khói) và màu nâu (màu trà) thường ít ảnh hưởng đến việc cảm nhận về màu sắc.

4- Kính phải có tính chống va đập, phải làm bằng nhựa hoặc là nhựa dai (Polycarbonate). Tròng kính làm bằng Polycarbonate có tính lọc UV tự nhiên.

5- Kính mát cũng cần cong ôm lấy gương mặt để đảm bảo ngăn được những tia sáng xiên.

6- Quan trọng nhất kính mát phải đảm bảo lọc được tia UV đến bước sóng 400nm.



Nếu bạn muốn đeo kính mát lâu và không bị khó chịu thì bạn phải mua kính đạt những tiêu chuẩn trên.

Tuy nhiên, tia cực tím không gây ra tật khúc xạ.



Nguyễn Quỳnh - Nữ 24 tuổi

Đa phần kính hiện nay tôi sử dụng thường dễ bị đọng hơi nước lên tròng kính khi mang khẩu trang, gây khó khăn cho tầm nhìn. Vậy có loại kính nào ngăn ko đọng hơi nước không?

Ông TRẦN CHÍ HẬU, Giám đốc Công ty Mắt kính Trần Nguyễn:

Double Shield có loại kính chống bám hơi nước (Anti-fog). Với loại tròng kính này người sử dụng sẽ không còn bị trường hợp tròng kính bị mờ đục do hơi nước từ môi trường hoặc hơi thở xông lên từ khẩu trang bám vào tròng kính gây hạn chế tầm mắt.



Chi - Nữ 28 tuổi

Cho tôi xin hỏi là con tôi khi ra đường cháu thường hay thích nhìn trời. Việc cháu nhìn vào mặt trời là rất hại mắt. Nếu như vậy cháu có bị giảm thị lực hay hư tổn mắt không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Ngày xưa, dân gian có phương pháp luyện mắt là nhìn vào mặt trời nhưng phương pháp này không đúng vì ánh sáng mặt trời có cường độ rất cao có thể gây tổn thương cho mắt. Ngoài ra, trong ánh nắng mặt trời có tia cực tím. Tia cực tím có 3 loại. Tia UVC có bước sóng từ 100-280 nm, UVB có bước sóng từ 280-320 nm và UVA có bước sóng từ 300-400 nm. Tia UVC có bước sóng ngắn nhất nên gây hại cho mắt nhất. Tuy nhiên, UVC được lọc bởi tầng ozone nên không ảnh hưởng đến mắt. Chủ yếu tia UVB và UVA có ảnh hưởng đến mắt.



UVA và UVB gây đục thủy tinh thể, kích thích mộng thịt phát triển hoặc có thể gây thoái hoái hoàng điểm (điểm vàng trong mắt dùng để nhìn chi tiết). Do đó khi đi nắng thì nên đeo kính mát để lọc bớt cường độ ánh sáng làm dịu mắt, đồng thời kính mát phải lọc được tia UV và phải lọc được hết UVA. Khi đó kính mát sẽ được ghi là bảo vệ 100% hoặc là UV 400.





Nguyen Cong Tam - Nam 34 tuổi

Tôi nghe nói ánh nắng mặt trời có nhiều tia cực tím. Vậy thời điểm nào tia cực tím nhiều nhất? Mùa này đang nắng nóng, có nên hạn chế ra đường nắng nóng trong thời điểm này không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Đúng là mùa nắng nóng thì tia cực tím là nhiều nhất. Tuy nhiên, tia cực tím cũng có ngay cả khi trời mát. Tia cực tím cường độ cao nhất là trong khoảng thời gian 10 giờ đến 16 giờ.



Trong thời gian nắng nóng nhiều, ngoài việc đeo kính mát đạt chuẩn, bạn cần đội nón rộng vành hoặc đeo khẩu trang, găng tay và các giải pháp chống nắng khác.



Nguyễn Văn Thắng - Nam 39 tuổi

"Mắt sẽ bị ảnh hưởng nếu không đeo kính khi đi đường dưới trời nắng nóng. Không chỉ vậy, mang kính không phù hợp, kém chất lượng thì tác hại xấu cho mắt vẫn xảy ra". Xin cho hỏi mắt ảnh hưởng thế nào khi đi đường dưới trời nắng nóng và tác hai khi đeo kính kém chất lượng. Mắt tôi hiện cận 0.75độ, hàng ngày chưa cần phải đeo kính. Với tác hại đối với mắt khi đi đường nắng nóng vậy tôi cần đeo kính loại nào để bảo vệ tốt cho mắt, tôi thấy có nhiều loại kính cong che sát đến thái dương chống bụi khá tốt không biết có ảnh hưởng đến mắt không vì tôi thấy dùng loại đó tròng kính khá gần mắt. Có loại kính đen đi trời nắng tốt nhưng đi đêm hoặc trời mát thì nhìn kém, có loại kính đeo mắt nào đổi màu mạnh dùng tốt cả khi đi trời nắng lẫn buổi chiều tối không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Bạn có tật khúc xạ (cận thị -0,75D) thì phải đeo kính điều chỉnh tật khúc xạ. Kính mát cũng có thể làm có độ. Nếu bạn cần đeo kính đi đêm thì có một số giải pháp sau:



1- Kính đổi màu

2- Kính mát hoặc kính mát lắp ghép (clip on).



Trần Kiêm Hạ - Nam 56 tuổi

Là tài xế tôi thường bị lóa mắt mỗi khi lái xe đi ngược ánh nắng mặt trời,những lúc như vậy tôi không dám mang kiếng râm vì sợ qua hai làn kiếng (kiếng xe và kiếng mắt)ánh nhìn có thể bị khúc xạ dễ gây tai nạn.Cho hỏi lo như vậy có cơ sở hay không? Và xin một lời khuyên.

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Khi lái xe nếu bị lóa nắng bạn cần đeo kính mát. Nếu có tật khúc xạ thì bạn cần phải đeo kính mát có độ điều chỉnh tật khúc xạ. Mặt khác, có loại tròng kính mát có lớp lọc Polaroid. Kính mát Polaroid có đặc tính chống những tia phản xạ từ bề mặt (mặt đường hoặc mặt nước, thích hợp cho những người chạy xe hoặc bị phản xạ ánh sáng từ mặt đường hoặc những người câu cá bị phản xạ từ mặt nước...). Lớp Polaroid không có tác dụng lọc tia cực tím (UV), cần phải có xử lý lọc tia cực tím riêng thì kính mát mới có tác dụng bảo vệ mắt khỏi tia cực tím.

Đăng Khoa - Nam 40 tuổi

Thưa thạc sĩ Trần Hoài Long, trong ánh nắng mặt trời có chứa gì mà làm hại mắt?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Trong ánh sáng mặt trời luôn luôn có tia cực tím. Tia cực tím có 3 loại. Tia UVC có bước sóng từ 100-280 nm, UVB có bước sóng từ 280-320 nm và UVA có bước sóng từ 300-400 nm. Tia UVC có bước sóng ngắn nhất nên gây hại cho mắt nhất. Tuy nhiên, UVC được lọc bởi tầng ozone nên không ảnh hưởng đến mắt. Chủ yếu tia UVB và UVA có ảnh hưởng đến mắt.



UVA và UVB gây đục thủy tinh thể, kích thích mộng thịt phát triển hoặc có thể gây thoái hoái hoàng điểm (điểm vàng trong mắt dùng để nhìn chi tiết). Do đó khi đi nắng thì nên đeo kính mát để lọc bớt cường độ ánh sáng làm dịu mắt, đồng thời kính mát phải lọc được tia UV và phải lọc được hết UVA. Khi đó kính mát sẽ được ghi là bảo vệ 100% hoặc là UV 400.



Nguyễn Thị Thúy Liễu - Nữ

Mỗi khi đi ra đường, tôi đều phải đeo kiếng râm, nếu quên đeo mắt tôi sẽ bị cay xè và chảy nước mắt. Chương trình cho tôi hỏi như vậy mắt tôi bị gì? Làm sao để bảo vệ đôi mắt mình một cách tốt nhất?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Thói quen đeo kính mát để bảo vệ mắt khi ra nắng là một thói quen tốt giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và chói mắt do ánh nắng mặt trời. Bạn nên đeo kính mát đạt chuẩn.



Mắt bạn quen đeo kính mát. Do đó khi ra nắng có thể bị chói mắt chứ đó không phải là dấu hiệu bất thường.



Nguyen Thanh sang - Nam

Khi đi đường nắng nóng tôi đội mũ bảo hiểm, mũ cũng có gắn vành kiếng bằng nhựa trong. Cho hỏi vành kiếng này có bảo vệ được mắt trước tia cực tím không?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Kính nhựa che bụi của nón bảo hiểm thì tác dụng lọc tia cực tím (UV) không chắc có hay không vì chưa được kiểm tra chắc chắn về chất lượng kính của nón bảo hiểm.



Dang anh Tuan - Nam 37 tuổi

Thưa thạc sĩ, tôi muốn biết liệu những người cặp mắt bị như thế nào thì không được đeo kính bảo hộ khi ra đường trời nắng nóng?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Tất cả mọi người đều cần đeo kính bảo vệ mắt (kính mát) khi ra trời nắng. Tuy nhiên có những người cần thiết đeo kính mát bảo vệ mắt khỏi tia cực tím là:



1- Những người có mổ cườm có đặt hoặc không đặt thủy tinh thể nhân tạo.

2- Những bệnh nhân có đục thủy tinh thể bắt đầu.

3- Những bệnh nhân có sử dụng các loại thuốc tăng sự nhạy cảm với tia cực tím

4- Những người đi ngoài nắng lâu, hoặc thích tắm nắng hoặc trẻ em.

5 - Những người bị mộng thịt hoặc thoái hóa hoàng điểm.

6- Những người làm việc trong môi trường phát xạ ra nhiều tia cực tím.



Hùng Văn - Nam 43 tuổi

Tôi bị tật khúc xạ, bác sĩ bảo khi ra đường nên thường xuyên đeo kính, bên công ty mình có kính áp tròng không. Tôi nghe nói kính này cũng tương đối nguy hiểm cho mắt. Bác sĩ giải thích giúp tôi vowis1 Chân thành cảm ơn!

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Bạn có tật khúc xạ có thể đeo kính áp tròng và một số người có tật khúc xạ nặng muốn đeo kính mát thời trang cũng có thể đeo kính áp tròng bên trong và đeo kính mát bên ngoài.



Kính áp tròng được lắp đặt đúng bởi những người có chuyên môn sẽ không gây nguy hiểm cho mắt. Nếu bạn có nhu cầu đeo kính áp tròng bạn có thể đến Bệnh viện Mắt TP. HCM.



DANG TAN PHONG - Nam 30 tuổi

khi mua kính mát đi đường làm cách nào để biết được kính tốt. và nên mua màu kính như thế nào để đi nắng cho phù hợp

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Nếu bạn đeo kính mát phải thỏa những tiêu chuẩn của kính mắt. Sau đây là một số tiêu chuẩn của kính mát: 1- Kính mát phải sậm màu và tạo cảm giác thoải mái và vẫn còn thấy đường khi đi. Kính mát sẽ lọc khoảng 75%-85% lượng ánh sáng.

2- Cảnh vật nhìn qua kính không được biến dạng hoặc gợn sóng.

3- Màu xám (màu khói) và màu nâu (màu trà) thường ít ảnh hưởng đến việc cảm nhận về màu sắc.

4- Kính phải có tính chống va đập, phải làm bằng nhựa hoặc là nhựa dai (Polycarbonate). Tròng kính làm bằng Polycarbonate có tính lọc UV tự nhiên.

5- Kính mát cũng cần cong ôm lấy gương mặt để đảm bảo ngăn được những tia sáng xiên.

6- Quan trọng nhất kính mát phải đảm bảo lọc được tia UV đến bước sóng 400nm. Nếu bạn muốn đeo kính mát lâu và không bị khó chịu thì bạn phải mua kính đạt những tiêu chuẩn trên.

Tran Nha Tam - Nữ 45 tuổi

Kinh ap trong co do vien khong? Bao nhieu, co de su dung khong?

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Kính áp tròng cũng có độ viễn, tuy nhiên không đầy đủ thông số và độ như kính có độ cận. Nếu bạn có nhu cầu xin mời đến Phòng Kính áp tròng của Bệnh viện Mắt TP. HCM.



nguyen thi ngoc han - Nữ 28 tuổi

khi ra duong co can mang kinh mat trong khi do dau co doi mu bao hiem co kinh chan gio.

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Kính mát đôi khi cũng không che hết được mắt khỏi khói bụi lọt vào. Do đó việc nón bảo hiểm có thêm kính chắn gió là rất tốt.



Lê Văn Hồng - Nam 55 tuổi

Hai mắt của tôi bị lão hóa không đều. vậy nhờ b1c sĩ tư vấn giúp tôi chon loại kính mát cho phù hợp để bào vệ mắt khi trời nắng gắt.

Thạc sĩ TRẦN HOÀI LONG, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Nếu hai mắt của bạn nhìn không đều nhau có thể do:



1- Bất đồng khúc xạ (độ khúc xạ hai mắt không đều nhau)

2- Mắt của bạn có bệnh lý khác nhau ở hai mắt (ví dụ đục thủy tinh thể)



Cả hai trường hợp này đều đeo kính mát bảo vệ mắt được. Muốn biết thêm về tình trạng bệnh lý mắt của mình, bạn nên đến khám tại Bệnh viện Mắt TP. HCM.