Trung bình mỗi tháng có 5 người chết do ngộ độc thực phẩm

Thống kê từ năm 2002-2011 cho thấy: Trung bình mỗi tháng, cả nước xảy ra 20 vụ ngộ độc thực phẩm, tập trung từ tháng 4 đến tháng 7; có hơn 5 người chết/tháng do ngộ độc và gần 87% số người mắc ở độ tuổi 15-49.



Các nguyên nhân ngộ độc là do vi sinh vật (30,7%), độc tố tự nhiên (25,2%), hóa chất (10,4%), còn lại không xác định được nguyên nhân (31,2%). Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng cảnh báo rằng hiện một số loại thực phẩm đang có nguy cơ ô nhiễm phóng xạ cao như rau, quả, thịt bò, sữa…



Theo Ng.Thạnh (NLĐ)