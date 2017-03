Trung Quốc tách rời thành công cặp đôi dính liền bụng

2 bé gái có tên An An và Xin Xin đang ở trong tình trạng ổn định sau khi trải qua cuộc phẫu thuật và sẽ được chăm sóc ở chế độ đặc biệt ít nhất trong 1 tháng. 2 bé sẽ được ở trong căn phòng sát khuẩn để tránh nhiễm trùng, nhưng vẫn ở chế độ thoải mái nhất.





“2 cô bé có trái tim riêng biệt, vì vậy ca phẫu thuật tách rời không quá phức tạp” - Ông Chen Qimin, một trong các bác sĩ tham gia phẫu thuật cho biết.





Ca phẫu thuật được bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày thứ 2 và kéo dài trong gần 7 tiếng đồng hồ, được tiến hành bởi 4 nhóm bác sĩ luân phiên nhau.

2 bé gái 4 tháng tuổi bị dính liền phần bụng trước khi được tách rời

“Cùng với việc tách rời các bộ phận bị dính liền như tim và gan, chúng tôi còn cần phải thay đổi hình dáng của xương tại phần bị dính liền bằng các tấm hợp kim ti-tan” - bác sĩ Chen nói.





Khi An An và Xin Xin được sinh vào tháng 4 vừa qua, cơ thể 2 bé bị dính liền phần gan nhưng may mắn có trái tim riêng biệt. Cả 2 đã được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện nhi Thượng Hải chỉ 2 giờ sau khi sinh.





“Vào thời điểm được sinh ra, cả 2 chỉ nặng 4,9 kg. Chúng tôi đã phải giúp các cháu tăng cân nhiều hơn nữa mới có thể tiến hành ca phẫu thuật” - ông Chen cho hay - “Cả 2 đã đạt đến khối lượng 10kg sau vài tháng điều dưỡng tại bệnh viện và chúng tôi đã bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật”.

Dị tật của cặp đôi này đã được phát hiện ra từ trong thời kỳ mang thai

Mẹ của cặp sinh đôi, 1 phụ nữ 39 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang, đã từ chối phỏng vấn của báo chí. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết người phụ nữ này đã phát hiện ra cặp song sinh của mình bị dính liền cơ thể trong 1 lần khám thai trước khi sinh 18 tuần. Sau khi được các bác sĩ tư vấn cặp đôi chỉ dính liền ở phần gan, xương ngực và túi tim, cô đã quyết định giữ lại bào thai theo lời khuyên của bác sĩ.





Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện Nhi Thượng Hải giải phẫu để tách rời các cặp đôi song sinh. “So với các cặp đôi bị dính liền trước, đây là lần đầu tiên 1 cặp đôi được chẩn đoán dính liền trong thời gian còn mang thai. Chúng tôi đã quan sát chặt chẽ cặp song sinh này trong thời kỳ mang thai.” - Ông Liu Jinfen, giám đốc bệnh viện, cho biết.





Trường hợp các cặp song sinh bị dính liền rất hiếm khi xảy ra, chỉ chiếm tỉ lệ 1/50.000-100.000 ca sinh đôi trên toàn thế giới.





Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh cao trên thế giới, mỗi năm có khoảng 800.000-1,2 triệu trẻ sơ sinh bị các dị tật bẩm sinh như bệnh tim bẩm sinh, hở môi vòm miệng và các vấn đề về đường tiêu hóa.

Theo Huy Phạm (Dân trí / Shanghai Daily)