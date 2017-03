Trung tâm Truyền máu khu vực Đông Nam Bộ đi vào hoạt động

TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy kiêm Giám đốc trung tâm này, cho biết trung tâm được xây dựng với công suất 70.000 đơn vị máu/năm và là một trong những trung tâm truyền máu hiện đại nhất hiện nay. Chức năng chính của trung tâm là cung cấp đủ máu, có chất lượng và an toàn cho tất cả các bệnh viện trong khu vực Đông Nam Bộ gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng tàu, BV Thống Nhất và BV Chợ Rẫy.

Trước đó, năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc đầu tư dự án Trung tâm truyền máu khu vực tại bốn địa điểm: Trung tâm Truyền máu khu vực Sông Hồng (Hà Nội), khu vực Đông Nam Bộ (Chợ Rẫy), khu vực duyên hải miền Trung (Huế), khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ) với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng của Nhà nước. Chợ Rẫy là trung tâm cuối cùng hoàn thành và đi vào hoạt động. Trước đó, Chính phủ cũng đã có quyết định về việc phê duyệt chương trình an toàn truyền máu quốc gia với mục tiêu là từng bước cung cấp máu và các chế phẩm máu có chất lượng và an toàn cho nhu cầu cấp cứu và điều trị, dự phòng thảm họa, dự trữ nhu cầu an ninh quốc phòng…

DUY TÍNH - ĐÌNH DƯ