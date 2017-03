Trứng ung: đồ bỏ mà tưởng Viagra!

Trứng gia cầm chỉ bổ dưỡng khi là trứng tươi 5 – 7 ngày. Ảnh: Vi Thoại



Theo Cẩm Vân – Thoại Vi (SGTT)



Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, khí H2S có tác dụng chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào, đồng thời khuyến khích cơ thể sản xuất một loại enzyme điều chỉnh tuổi thọ và tương tác với một gien giúp tạo ra hợp chất chống lão hoá. Mặt khác, khi đàn ông bị kích thích, các tế bào thần kinh trong não giải phóng một lượng nhỏ khí H2S, khiến cho các mạch máu chùng xuống và được bơm đầy máu. Đây là quá trình kiểm soát và duy trì trạng thái cương cứng của dương vật. Do đó, bổ sung khí H2S từ nguồn thực phẩm hay dược phẩm sẽ giúp tăng khả năng cương ở đàn ông.Nhưng theo PGS.TS Trần Đáng, chủ tịch hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, nguyên cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm (bộ Y tế) thì thông tin trên chỉ mới dừng lại ở phạm vi nghiên cứu cá nhân. Hàng ngày thế giới có rất nhiều những công bố như thế. Để những công bố đó thành thông tin khoa học chính thống, phải có thêm những nghiên cứu khác và được thế giới công nhận. “Cho đến thời điểm này, chưa có nghiên cứu chính thống nào chứng minh tác dụng của trứng ung tương đương Viagra hay chống lão hoá. Tôi đọc các tài liệu y văn thế giới cũng chưa thấy công trình nghiên cứu khoa học nào đề cập đến những thông tin này”, PGS Đáng cho biết.TS Ngô Quốc Anh, phó viện trưởng viện Hoá học thuộc viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, trứng ung sinh ra khí H2S nhưng khi đập vỡ vỏ trứng, khí này sẽ thoát ra ngoài, có ăn thì cũng chỉ ăn được phần trứng hư còn lại. “H2S có mùi rất khó chịu, gây ức chế hô hấp, chóng mặt, chảy nước mắt... Theo tôi, ăn trứng ung có hại nhiều hơn lợi. Người dân không nên tin vào những thông tin thiếu cơ sở khoa học để sử dụng thực phẩm không an toàn”, TS Anh lưu ý.TS.DS Đào Đại Cường, giảng viên khoa dược đại học Y dược TP.HCM cho biết người ta đã phát hiện trong trứng ung có nhiều chất độc nên cấm dùng. Trên thế giới cũng đã có nhiều bộ test để kiểm tra trứng ung trong thực phẩm: thí dụ bánh và sản phẩm có trứng ung nếu bị phát hiện thì nhà chức trách sẽ phạt nặng. DS Cường lưu ý: “Sở dĩ một số người ăn trứng ung nhiều năm mà không bị ngộ độc bởi cơ thể họ đã thích nghi với loại thực phẩm này. Phải tích luỹ đến một mức độ, một thời gian nào đó, độc chất mới phát tác. Công nhân làm trong ngành chế tạo bình ắcquy hay ngành dệt chẳng hạn, có người sau 20 năm mới bị ngộ độc chì hoặc xơ hoá nhu mô phổi do hít phải sợi bông vải...”Theo PGS Đáng, vì trứng ung là loại trứng đã hư, tất cả công dụng, giá trị dinh dưỡng của một quả trứng bình thường sẽ không còn, nên người ăn trứng ung có thể bị ngộ độc thực phẩm. PGS Đáng giải thích, trứng cho vào lò ấp hoặc gia cầm ấp nhưng không nở thành con do không được thụ tinh, hoặc bị hư bởi ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường... thì protein trong lòng đỏ đã biến chất, có độc vì lưu huỳnh trong trứng biến thành khí H2S… Ngoài ra, khi vỏ trứng không còn tác dụng bảo vệ, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập bên trong trứng, bao gồm cả các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn. Những độc tố này gây trướng bụng, đau bụng, khó tiêu hoặc nôn mửa, tiêu chảy… cho người ăn, ngộ độc nặng có thể tử vong. Do vậy, PGS Đáng nhấn mạnh: “Không nên nghe lời đồn thổi về tác dụng nọ, tác dụng kia trong thực phẩm mà sử dụng thực phẩm mất an toàn. Không chỉ trứng ung mà bất kỳ loại thực phẩm nào đã bị hư, biến chất cũng không nên sử dụng, bởi dễ gây ngộ độc, thậm chí rước bệnh vào người”.