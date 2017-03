Trung y núp bóng phòng khám Tây y?

Vẫn chiêu ra giá rồi hạ giá

Mới đây, bà Lưu Mỹ Nhung (31 tuổi, ở Bạc Liêu) cho biết sau khi xem quảng cáo trên truyền hình vào tháng 9-2011, bà tìm đến Phòng khám đa khoa Đầm Sen (46 Hòa Bình, quận 11, TP.HCM) do BS Trương Đức Thành làm đại diện để điều trị chứng huyết trắng.

Theo bà Nhung, bác sĩ Trung Quốc chẩn đoán bà bị huyết trắng và u cổ tử cung, đồng thời khuyên nên mổ bỏ với giá 10 triệu đồng để tránh bị ung thư. Do không đủ tiền nên bà Nhung lưỡng lự. Sau khi truyền chai dịch in toàn tiếng Trung Quốc, nhân viên phòng khám tiếp tục khuyên bà nên cắt bỏ khối u với giá… khuyến mãi là 6 triệu đồng. “Sáng hôm sau, phòng khám quyết định cắt bỏ khối u cho tôi với giá… 1 triệu đồng” - bà Nhung trình bày.

Tại thời điểm kiểm tra Phòng khám Đầm Sen, hàng loạt máy móc tạm ngưng bất thường. Ảnh: TÙNG SƠN

Nhân viên phiên dịch cũng khám bệnh

Cũng theo bà Nhung, ba ngày sau nhân viên phòng khám báo khối u đã bình thường, đồng thời cho thuốc để điều trị huyết trắng. Tổng chi phí điều trị gồm 10 chai truyền dịch Trung Quốc và thuốc dành uống trong một tháng là 22 triệu đồng.

Một tháng sau, do bệnh tình không khỏi nên bà quay lại phòng khám. Người khám cho bà Nhung không phải bác sĩ, mà là nhân viên phiên dịch tên Nhi. Sau khi truyền dịch, xét nghiệm và nhận một bịch thuốc Trung Quốc uống trong một tuần, bà Nhung phải trả 3 triệu đồng cho phòng khám.

Do không khỏi bệnh nên bà Nhung tìm đến BV Từ Dũ (TP.HCM). “Bác sĩ BV Từ Dũ nói tôi chỉ bị huyết trắng do nhiễm nấm, đồng thời nói tôi bị nhiễm trùng do cắt đốt u cổ tử cung không đúng” - bà Nhung nói.

Bà Nhung bức xúc: “Phòng khám đa khoa Đầm Sen quảng cáo toàn bác sĩ Tây y nhưng sao bác sĩ Trung Quốc lại điều trị tôi?”.

Một góc kho... thuốc. Ảnh: TÙNG SƠN

Nghe có thanh tra vội vàng... biến

Chiều 20-6, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã thanh tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại Trung tâm Y tế Đầm Sen (tức Phòng khám Đầm Sen) nêu trên.

Tại thời điểm thanh tra, cơ sở đang hoạt động nhưng chủ vắng mặt và phần lớn bác sĩ đều… biến mất. Đoàn thanh tra ghi nhận biểu hiệu thiếu tên bác sĩ phụ trách. Sổ khám bệnh cập nhật theo dõi không đầy đủ, không đúng quy định. Đặc biệt, có hai bệnh nhân nữ đang được truyền dịch tại phòng lưu bệnh. Theo lời khai của hai bệnh nhân này, họ được một bác sĩ người Trung Quốc điều trị (có phiên dịch) và đã bỏ đi trước đó 10 phút.

Tại phòng xét nghiệm có một số thuốc nhãn hiệu Trung Quốc không rõ nguồn gốc, phòng lưu kho có một số thuốc hết hạn sử dụng để chung với thuốc còn hạn sử dụng. Đoàn đã niêm phòng để xử lý. Tại phòng trị liệu, điều dưỡng Lưu Ánh Ngọc đang cùng bệnh nhân ở trong và khóa cửa khi đang thanh tra. Tại nhà thuốc, máy lạnh, máy vi tính hư không đảm bảo theo dõi nhiệt độ (nhiệt độ là 30oC, trong khi dịch truyền quy định là dưới 25oC). Một số quảng cáo không đúng nội dung xin phép.

Máy móc đồng loạt hư khi đang... hoạt động (?)

Quyền Chánh Thanh tra Sở Y tế Phạm Kim Bình cho biết sẽ đối chiếu với giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề để xem xét phòng khám này có hoạt động đúng phạm vi hay không.

Điều lạ lùng khi thanh tra vào làm việc, tất cả máy móc của cơ sở này điều dán bảng thông báo: Ngưng hoạt động. Mặc dù máy móc còn điện, rác y tế bên cạnh mới toanh!

Bà Trần Thu Hương, Trưởng phòng Y tế quận 11, cho biết năm 2011, phòng khám này bị phạt hơn 15 triệu đồng vì các lỗi vi phạm: Hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn, không đúng phạm vi được quy định trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, bác sĩ này đăng ký đứng tên nhưng bác sĩ khác khám, không lưu kê đơn thuốc. Theo thông tin từ Phòng Y tế quận thì phòng khám này có hai người Trung Quốc làm việc. Đối chiếu với danh sách phòng khám Trung Quốc và phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hành nghề thì không có tên bà Meng Zhong Shao đăng ký ở Phòng khám Đầm Sen.

Thanh tra Sở bảo kê? Theo phản ánh của bà Lưu Mỹ Nhung, trong thời gian điều trị tại Phòng khám đa khoa Đầm Sen, bà gặp một ông đi xe SH màu đen, cao khoảng 1,80 m đến phòng khám và thông báo có đợt thanh tra nên yêu cầu nhân viên phiên dịch không được mặt áo blouse, không ngồi dưới quầy. Ông này còn bảo phòng khám tìm người thay thế bà bác sĩ người Trung Quốc để đối phó với đoàn kiểm tra. “Nghe các nhân viên trò chuyện, tôi biết ông ta là bác sĩ Q., hiện đang công tác tại Thanh tra Sở Y tế TP.HCM” - bà Nhung cho biết. Chiều 20-6, chúng tôi đã trao đổi với bác sĩ mà bà Nhung đề cập: Bác sĩ Q.: Cách đây 1,5 năm tôi có giúp người thầy về hồ sơ pháp lý. Sau khi xong tôi không có bất cứ quan hệ nào. PV: Còn tấm ảnh trên tờ rơi quảng cáo có mặt ông trong đó? Bác sĩ Q.: Thì lúc mới thành lập kỷ niệm có chụp ảnh chung. PV: Ông không có bất cứ quan hệ nào với phòng khám này? Bác sĩ Q.: Đúng.

TRẦN NGỌC - DUY TÍNH