TT – Huế: Cứu sống thai nhi từ sản phụ đã chết

Sáng 01/12, bác sĩ (BS) chuyên khoa 2 Đinh Quang Tuấn, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Phòng điều trị Nhi sơ sinh của Khoa Nhi vừa phẫu thuật thành công, cứu một thai nhi từ một thai phụ đã tử vong.





Cháu bé được giải phẫu thành công



Theo Tĩnh Gia (VNN)



Cuối tháng 11/2010, chị Phạm Thị Khiếu (35 tuổi, trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) nhập viện tại Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch khi mang thai ở tuần thứ 35 trong tình trạng bị sốt cao, suy tim, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, chèn ép tim cấp, nhồi máu cơ tim. Các BS Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch đã tích cực điều trị ở phòng điều trị tăng cường.Đến ngày 26/11, bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch khi bị tụt huyết áp, nguy cơ tử vong cao. Sau khi tích cực hồi sức cấp cứu tim không thành, các BS tại khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch đã chuyển bệnh nhân sang Khoa Sản để mổ cứu thai.Vừa được đưa đến hành lang Khoa Sản thì bệnh nhân tử vong. Các BS Khoa Sản sau khi đã hội chẩn nhanh, quyết định mổ và cứu sống được một bé gái nặng 1,8kg.Hiện cháu bé đang được điều trị chăm sóc đặc biệt tại Phòng Nhi sơ sinh Khoa Nhi, Bệnh viện T.Ư Huế. Gia đình nạn nhân Phạm Thị Khiếu cho biết, chị Khiếu đã bị sốt cao từ hơn một tháng trước nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có tiền đi bệnh viện điều trị.