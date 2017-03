Tự cắt “của quý” vì không tìm được bạn gái

Theo H.Trang ( Daily Star, Daily Mail, NLĐO)

Theo lời kể của bạn bè, anh chàng Yang Hu chỉ mới 26 tuổi nhưng suốt ngày than vãn buồn chán vì không thể tìm được bạn gái. Đặc biệt, từ khi chuyển đến thành phố Gia Hưng làm công nhân trong một nhà máy sản xuất quần áo, anh phải làm việc quần quật, không có thời gian rảnh để hẹn hò.21 giờ hôm 27-10, trở về phòng trọ sau giờ làm việc, Yang bất ngờ dùng dao cắt đứt dương vật của mình vì nghĩ nó thừa thãi. Anh chàng cũng tin rằng sau khi “của quý” mất đi, anh sẽ không còn phải suy nghĩ về việc tìm kiếm bạn gái.Vụ việc được phát hiện khi một người bạn của Yang Hu đến nhà và thấy anh nằm quằn quại trên vũng máu. Ngay lập tức, Yang được đưa đến bệnh viện. Thay vì chuẩn bị phẫu thuật cho Yang, các bác sĩ yêu cầu người bạn đạp xe về lấy phần “dương vật” bị cắt bỏ vì anh quên mang nó theo khi cấp cứu.Tuy nhiên, khi bạn của Yang quay lại, các bác sĩ cho biết không thể thực hiện ghép nối do bộ phận sinh dục anh ta đã không được lưu thông máu trong thời gian quá lâu.Người bạn sau đó đã đổ lỗi cho các bác sĩ tại bệnh viện do họ không điều xe cứu thương để đưa anh ta quay về lấy “của quý”.