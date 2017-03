Tự làm "gãy súng"

Ngày 19-1, bác sĩ Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại Tiết niệu-Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân L.V.H. (SN 1982, ngụ quận 4) đã xuất viện trong tình trạng dương vật đã trở lại bình thường, không còn “xìu” như trước khi cấp cứu.

Trước đó, anh H. được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng dương vật bị tím tái, sưng to và đau đớn kéo dài. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm cho nạn nhân, khâu bao trắng thể cương bị rách do có lực tác động mạnh.





Anh H. trình bày với bác sĩ rằng anh có thói quen hay bẻ dương vật mỗi khi cương cứng, tuy nhiên hôm xảy ra vụ việc anh bẻ hơi quá đà (!?) nên xảy ra sự cố.

Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến gãy dương vật trong đó một số trường hợp đáng chú ý như quan hệ theo tư thế độc, lạ; tự dùng tay bẻ, ngoài ra một số ít trường hợp bị gãy do tai nạn ngoài ý muốn. Trước đó, ngày 8-1, các bác sĩ đã cấp cứu và phẫu thuật cho nạn nhân T.V.T. (SN 1980, quê An Giang) bị gãy do quan hệ theo tư thế đặc biệt.

Bác sĩ Vũ nói thêm" “Nhiều trường hợp nạn nhân vì mắc cỡ nên nói không đúng về nguyên nhân gây gãy dương vật. Nếu dương vật bị gãy mà nạn nhân không vào viện để phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tình dục và dương vật sẽ không cứng lúc cương. Trong trường hợp bị gãy cần nhanh chóng đến bệnh viện để bác sĩ can thiệp”.