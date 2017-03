Tự mua thuốc cảm uống, một bé gái dị ứng nặng

* Cứu trẻ uống nhầm thuốc tâm thần của dì





Theo Thanh Sang (SGTT)



Theo lời kể của bệnh nhi, khi thấy trong người có biểu hiện cảm ho, bé đã tự ra nhà thuốc mua một viên kháng sinh cefadroxil 500mg và thuốc ho dược thảo về uống. Khoảng nửa tiếng sau, bé U. nổi mề đay rải rác toàn thân, mặt sưng phù, ói, co gồng người... Người nhà vội đưa bé đến Nhi đồng 1 cấp cứu. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ kết luận U. bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc và điều trị cho bé thở oxy, tiêm thuốc giải sốc phản vệ… Sau 12 giờ điều trị tích cực, tình trạng bé U. đã cải thiện.Trước đó, khoa cấp cứu cũng đã điều trị thành công cho bệnh nhi nữ L.N.Q.N. sáu tháng rưỡi tuổi, ngụ ở Bình Chánh, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, thở mệt, nhịp tim nhanh. Xét nghiệm cấp cứu cho thấy bé bị nhiễm toan máu, tăng amoniac máu.Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trong nhà có người dì bị bệnh tâm thần và hàng ngày được mẹ bé N. lấy thuốc cho uống. Lần này, mẹ bé N. do đi công việc vắng nhà nên gọi điện về nhờ bà ngoại bé N. lấy nửa viên clozapyl (clozapine) 100mg, 1 viên Intasprol (sodium valproate) 500mg cho người dì uống. Bà ngoại bé N. lại nghe nhầm, lấy thuốc đó cho bé uống dẫn đến ngộ độc. Sau điều trị tích cực, bé N. đã hồi phục tốt.