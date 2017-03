Tự sơ cứu khi bị chặt tay, cứa cổ

Sơ cứu nhanh, cứu được tính mạng Tối 24-11-2012, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị bốn tên cướp chặn xe chặt tay trên cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM) để cướp xe SH. Mặc dù bàn tay đã gần đứt lìa nhưng do chị Thúy được đưa đến bệnh viện sớm nên các bác sĩ đã kịp thời nối lại tay cho chị Thúy. Sau khi ghép nối tay chị Thúy cũng đã xuất viện và bàn tay đang hồi phục tốt. Ngày 16-12-2012, anh Bùi Như Đào khi đang đứng trước nhà (ở quận 8, TP.HCM) gọi điện thoại cũng bị hai tên cướp chạy xe đến gần và dùng mã tấu chặt tay để cướp đi chiếc điện thoại iPhone Trung Quốc. Tay trái của anh Đào bị chém đứt lìa gần 60% nhưng rất may mọi người đã đưa anh đến bệnh viện và nối tay kịp thời. Ngày 21-12-2012, anh Nguyễn Xuân Huy (31 tuổi) tạm trú ở quận 10, TP.HCM bị tên cướp dùng dao cứa cổ để lấy chiếc xe Nouvo và điện thoại. Do vết thương quá sâu, trúng phải động mạch và bị mất máu nhiều nên anh Huy đã tử vong khi chạy về đến nơi mình ở. Theo các bác sĩ, nếu như anh Huy biết cách sơ cứu và không mất nhiều thời gian chống cự với cướp thì khả năng anh sẽ không bị chết.