Tử vong do sử dụng rượu ngâm cây rừng

Về căn nguyên của các vụ ngộ độc, theo báo cáo từ các Chi cục ATVSTP các địa phương cho thấy: 5/10 vụ xảy ra do vi sinh vật, 2/10 vụ xảy ra do độc tố tự nhiên (nấm độc, cây rừng), 1/10 vụ nghi do hóa chất và 2/10 vụ không xác định được nguyên nhân.



Đối với 4 trường hợp tử vong, nguyên nhân bước đầu xác định do sử dụng rượu ngâm cây rừng tại Điện Biên và sử dụng nấm độc tại Lai Châu. Theo Cục ATVSTP, tích lũy đến tháng 4, cả nước đã xảy ra 26 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.332 người mắc, 980 người đi viện và 7 trường hợp tử vong.



Trong thời gian tới, Cục ATVSTP sẽ tăng cường công tác bảo đảm ATVSTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè, đồng thời chủ động theo dõi cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm để cảnh báo cho cộng đồng.



Theo Thái Bình (VNE)