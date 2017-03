Tử vong do uống rượu ngâm mã tiền

Theo Long Nhật (VNE)



Nạn nhân nhập viện ngày 19/8 trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, co cứng các cơ. Dù đã được các các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tích cực cấp cứu, rửa dạ dày, nhưng vì để quá lâu nên nạn nhân đã tử vong do nhiễm độc nặng.Theo các bác sĩ, rượu mã ngâm mã tiền dân gian thường dùng để chữa bệnh tê thấp, đau nhức xương khớp, bệnh ngoài da. Nhưng cần lưu ý chỉ dùng xoa bóp chứ không được uống, bởi mã tiền là loại chất cực độc, dễ tử vong nếu uống.