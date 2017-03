Tử vong sau khi tiêm thuốc bơm ngực

Sau khi bà Nga tiêm thuốc, bà C. kêu nhức đầu, chóng mặt rồi ngất xỉu. Con của bà C. thấy không ổn nên tức tốc đưa mẹ tới trạm y tế xã Mỹ An điều trị. Thừa lúc gia đình bà C. đang bối rối, bà Nga lẻn đi mất.



Ông Lê Minh Hùng, Trưởng trạm y tế xã Mỹ An, cho biết: "Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, bà C. được người thân đưa tới trạm trong tình trạng bất tỉnh. Các y sĩ trực hỏi nguyên nhân nhưng người thân cứ quanh co, không nói rõ bà C. vừa tiêm thuốc làm thẩm mỹ".



Các y sĩ đã cho bà C. uống trà đá đường và uống calcium sandoz cấp cứu cho lợi sức. Sau đó bà C. tỉnh lại, kêu nhức đầu và đi vệ sinh, khoảng vài phút sau lại ngất xỉu. Thấy sức khỏe bà C. bất thường nên trạm đã làm thủ tục chuyển lên tuyến trên điều trị".



"Sáng hôm sau, Công an huyện Chợ Mới tới làm việc với trạm, hỏi ngày giờ bà C. tới điều trị, tình trạng sức khỏe, lúc đó chúng tôi mới biết bà C. đã tử vong. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin tới cơ quan chức năng và nêu rõ việc người nhà giấu nhẹm chi tiết bà C. tiêm thuốc làm đẹp bị ngất xỉu".



Theo lời người thân của bà C., bà Nga là bạn và không có chứng chỉ hay bằng cấp chuyên môn về thẩm mỹ. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Theo Thanh Dũng (Thanh Niên)