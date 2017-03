Tử vong vì cầu thang không tay vịn

Ngay lập tức gia đình đưa cháu tới trung tâm y tế gần nhất, được chụp chiếu, bác sĩ kết luận không có vấn đề gì và cho về nhà. 2 ngày sau, thấy cháu nôn, gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi T.Ư thì cháu bị đọng máu não nhiều, hôm sau cháu đã tử vong.



Lời bàn: Sự bất cẩn của người lớn đã làm ảnh hưởng đến con trẻ. Dù là trẻ lớn, hay trẻ nhỏ, đôi khi là cả người lớn, nếu một chút sơ ý đi trên cầu thang chưa có lan can cũng có thể gặp tai nạn nguy hiểm. Do vậy, đã làm cầu thang là phải có tay vịn để an toàn, khi đã có tay vịn rồi, cũng không được cho trẻ tự ý trèo leo mà không có người lớn đi cùng.



Mặt khác, khi trẻ bị tai nạn, đúng là điều đầu tiên nếu trẻ có chấn thương, cần cấp cứu thì nên đưa vào cơ sở y tế gần nhất. Nhưng vì trẻ ngã ở một độ cao, nên rất cần đưa ra các bệnh viện lớn, chuyên khoa để được chụp, chẩn đoán xem có tổn thương bên trong, tránh hiện tượng đáng tiếc như trường hợp trên.



Theo PGS Mai Xuân Hiên (Bee.net)