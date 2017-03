Tử vong vì ngạt hơi độc máy phát điện

Đây là 4 thành viên của một gia đình, trong đó chủ gia đình là anh Võ Thanh Phong, 34 tuổi làm nghề bán gạo, tấm, cám tại chợ Cái Tư thuộc ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (giáp ranh với địa bàn tỉnh Hậu Giang), vợ là chị Đặng Thị Thúy, 33 tuổi, 2 con là Võ Thị Diệu Dàng, 11 tuổi và bé trai bị tử vong là Võ Thanh Lộc, 3 tuổi.



Theo thông tin ban đầu, lúc 19h30 đến 22h ngày 19/12, tại địa bàn bị cúp điện, gia đình anh Phong đã sử dụng máy phát điện hiệu Honda trong nhà để phát điện.



Đến 7h sáng ngày 20/12, những người xung quanh không thấy gia đình mở cửa bán hàng như mọi ngày. Khi đến nhà mới phát hiện ra 4 thành viên trong gia đình đều bất tỉnh không biết từ lúc nào và máy cũng đã tắt.



Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, bốn trường hợp bất tỉnh là do ngạt hơi độc.



Trước đó, năm 2010, Khoa Hồi sức cấp cứu - BV E cũng đã cấp cứu 2 thanh niên bị hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, sốc trụy mạch do ngộ độc khí từ máy phát điện.



Được biết, hai anh cùng làm việc tại một quán ăn. Do mất điện nên 2 người đã bật máy phát điện để chạy quạt và điều hòa, nhưng không mở cửa nên đã bị ngộ độc khí CO nặng khi đang ngủ say.



Carbon monoxide là một khí không màu không mùi và không vị. Quá nhiều carbon monoxide trong không khí hít thở rất có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong. Carbon monoxide là một nguyên nhân ngộ độc tử vong hàng đầu từ các chất độc không chủ ý.



Carbon monoxide là sản phẩm của các thiết bị và các thiết bị khác sản xuất khói đốt cháy, chẳng hạn như những người đốt khí hoặc các sản phẩm xăng dầu khác, gỗ và các loại nhiên liệu khác (than). Nguy cơ xảy ra khi carbon monoxide tích tụ quá nhiều trong một không gian kín, thông khí kém. Thông khí là biện pháp phòng ngừa đơn giản có thể cứu sống.



Ngộ độc carbon monoxide có thể đặc biệt nguy hiểm cho những người đang ngủ hay say rượu. Có thể gây tử vong trước khi bất cứ ai nhận ra có một vấn đề.

Theo Bắc Lưu (Bee.net)

tổng hợp