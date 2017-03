Tự ý dùng thuốc cai nghiện: Tiền mất tật mang!

Bông Sen là thuốc Đông y do Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp và dịch vụ Fataco (Bến Tre) sản xuất và Bộ Y tế cấp phép lưu hành với chức năng hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy. Vào năm 2007, Bộ Y tế và Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho phép thuốc này chỉ được sử dụng tại trung tâm chữa bệnh-giáo dục-lao động xã hội, tuân thủ các quy định về thuốc dùng cho người nghiện. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều website vẫn quảng cáo nó là thuốc điều trị ma túy hoặc thuốc cắt cơn nghiện khiến người bệnh bị nhầm lẫn. Hiện tại loại thuốc này được nhiều nhà thuốc bán sỉ và lẻ (với điều kiện đặt hàng trước), bất chấp quy định của nhà nước. Trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Phòng Quản lý thuốc gây nghiện - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết hiện thuốc Bông Sen đã được cấp phép lưu hành ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, thuốc này phải được quản lý, giám sát theo quy chế. Một lãnh đạo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho rằng Bộ Y tế cấp phép cho thuốc Bông Sen lưu hành rộng rãi ngoài cộng đồng nhưng nơi này chưa hề biết để triển khai cho các cơ quan ở địa phương phối hợp quản lý. ______________________________________________________ . Đã có nhiều trường hợp chết, cấp cứu vì tự điều trị cắt cơn tại nhà? + Đúng. Đó là những người điều trị cắt cơn tại nhà mà không có sự theo dõi về y tế. Các trường hợp chết là vì có bệnh cơ hội kèm theo hoặc vừa uống thuốc vừa sử dụng ma túy (ngộ độc thuốc phiện). . Thuốc điều trị cắt cơn nào cũng chữa được nghiện ma túy? + Sai. Thuốc điều trị cắt cơn chỉ điều trị giảm nhẹ các triệu chứng cai, không có giá trị điều trị nghiện. Việc chữa nghiện ma túy chỉ có hiệu quả nếu sau cai mà bệnh nhân không tái nghiện. . Thuốc hỗ trợ điều trị với thuốc điều trị cắt cơn là giống nhau? + Sai. Thuốc hỗ trợ điều trị chủ yếu nhằm nâng cao sức khỏe trong quá trình điều trị cắt cơn. Còn thuốc điều trị cắt cơn mới tác động trực tiếp vào cơ chế gây ra các triệu chứng của hội chứng cai thuốc. . Nếu thực hiện theo đúng phương pháp của Bộ Y tế thì người nghiện vẫn có thể cai nghiện ma túy tại nhà? + Đúng. Tuy nhiên, phải có sự theo dõi, tổ chức của cơ quan y tế và chính quyền địa phương. Thông tư liên tịch ngày 24-1-2003 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Công an có nêu rõ: Việc áp dụng các biện pháp cắt cơn, điều trị rối loạn sinh học sau cắt cơn và chữa bệnh cho người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phải theo đúng phương pháp do Bộ Y tế quy định. Căn cứ vào tình hình địa phương, UBND cấp xã có thể tổ chức tiếp nhận điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy thường xuyên tại trạm y tế hoặc bố trí địa điểm phù hợp có đủ điều kiện an toàn để tổ chức điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy thành từng đợt tại các tổ dân cư.