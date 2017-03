Tước giấy hành nghề đại lý thuốc truyền dịch chết người

Nguyên nhân do đại lý này đã thực hiện việc truyền dịch tại nhà không đúng với phạm vi hành nghề đã được Sở Y tế Lâm Đồng cấp phép. Sáng 8-5, em Ya Dan (lớp 4 Trường tiểu học Tà Hine, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng) bị sốt, ói đã được gia đình đưa tới đại lý thuốc Hảo Hiền điều trị.



Tại đây, bà Lâm Thị Hiền, chủ đại lý thuốc Hảo Hiền, thấy bệnh nhân có dấu hiệu mất nước nên đã truyền dịch NaCl 9%o cho bệnh nhân nhưng sức khỏe của em Ya Dan vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Bà Hiền tiếp tục truyền thêm chai glucose 5% cho em Ya Dan.



Khi truyền được khoảng 1/3 chai thấy bệnh nhân càng đuối sức, bà Hiền yêu cầu người nhà đưa em đến phòng khám đa khoa khu vực Đà Loan lúc 13g30. Khoảng 30 phút sau bệnh nhân tử vong. Trước đó, cơ sở Hảo Hiền từng bị xử phạt hành chính do truyền dịch trái phép cho hai bệnh nhân.



Theo chẩn đoán của ngành y tế Lâm Đồng, em Ya Dan tử vong do phù phổi cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn không phục hồi được. “Cơ quan công an không đề nghị khám nghiệm pháp y bệnh nhân Ya Dan, nên chúng tôi không thể xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân sau khi truyền dịch tại đại lý thuốc Hảo Hiền” - ông Phương cho biết.



Theo TRẦN THÙY NHIÊN (TTO)